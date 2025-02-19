Как дешевле делить имущество при разводе

Делить имущество при разводе через суд в разы дороже, чем через нотариуса, подсчитали в Федеральной нотариальной палате. Конечно, в каждом регионе установлены свои тарифы на услуги нотариуса. К тому же, стоимость раздела «привязана» к стоимости имущества.
«Но если взять для примера раздел совместно нажитого имущества стоимостью 25 млн руб., то соглашение о его разделе у нотариуса будет стоить паре в среднем 40 тысяч рублей, — уточнили в палате. — В то время как актуальная госпошлина в суде составит 139 тысяч рублей. То есть разница — больше, чем в три раза».
Есть и еще один «бонус» от взаимодействия с нотариусом. Есть немало случаев, когда муж и жена, выяснив все имущественные вопросы в кабинете нотариусов, понимали, что почвы для конфликта больше нет. Это часто помогает сохранить после расставания конструктивные отношения, либо и вовсе отказаться от развода.