Как дешевле делить имущество при разводе

«Но если взять для примера раздел совместно нажитого имущества стоимостью 25 млн руб., то соглашение о его разделе у нотариуса будет стоить паре в среднем 40 тысяч рублей, — уточнили в палате. — В то время как актуальная госпошлина в суде составит 139 тысяч рублей. То есть разница — больше, чем в три раза».