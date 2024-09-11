Как делятся долги супругов при разводе

Законодательство не определяет понятие «общих долгов супругов». Критерии и способы раздела таких обязательств формируются судебной практикой.
«Так, долговое обязательство может быть признано общим, если оно образовалось в период брака по инициативе обоих супругов или по инициативе одного из супругов, использовавшего полученные средства на нужды семьи», — разъясняет адвокат.
Иначе говоря, возникновение заемного обязательства у одного из супругов в период брака не является безусловным основанием для возложения обязанности по возврату займа на другого супруга.
При определении общности долга суды устанавливают, было ли использовано полученное по долговому обязательству имущество в интересах семьи. Под таким целевым использованием понимается расходование денежных средств или иного имущества для удовлетворения семейных и бытовых потребностей.
Обратиться в суд с иском о разделе долгов супруг вправе как до, так и после их погашения, в том числе частичного.
В правоприменительной практике сложился подход, при котором возникшие в период брака обязательства по кредитным договорам, обязанности исполнения которых после прекращения брака лежат на одном из бывших супругов, могут быть компенсированы супругу.
Это возможно путем передачи ему в собственность соответствующей части имущества сверх полагающейся ему по закону доли в совместно нажитом имуществе.
Если супруг погасил долговое обязательство, то он вправе требовать компенсации соответствующей доли произведенных выплат.
«При разделе, например, квартиры, приобретенной в период брака на средства, полученные по кредитному договору, суд также может разделить и долговое обязательство пополам», — указывает юрист.
При этом важно учитывать некоторые особенности рассмотрения требований о разделе долгов. Так, к примеру, при разрешении судом требований о разделе общего долга по кредитному договору, к участию в деле в качестве третьего лица привлекается банк, выдавший кредит. А раздел такого долга возможен только при наличии согласия банка на изменение условий кредитного договора, объяснила Виктория Чеснокова.