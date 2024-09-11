Как делятся долги супругов при разводе

При этом важно учитывать некоторые особенности рассмотрения требований о разделе долгов. Так, к примеру, при разрешении судом требований о разделе общего долга по кредитному договору, к участию в деле в качестве третьего лица привлекается банк, выдавший кредит. А раздел такого долга возможен только при наличии согласия банка на изменение условий кредитного договора, объяснила Виктория Чеснокова.