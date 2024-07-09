Как делитcя имущество при наличии брачного договора?

изменить законный режим совместной собственности супругов, в том числе долговых обязательств, можно в отношении как имеющегося на момент заключения брачного договора, так и в отношении будущего имущества;

изменить законный режим совместной собственности супругов, в том числе долговых обязательств, можно в отношении как имеющегося на момент заключения брачного договора, так и в отношении будущего имущества;

изменить законный режим совместной собственности супругов, в том числе долговых обязательств, можно в отношении как имеющегося на момент заключения брачного договора, так и в отношении будущего имущества;