Как делитcя имущество при наличии брачного договора?

Например, по словам Овцыновой, в нем можно установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество или на определенные объекты, приобретенные супругами в период брака, а также на личное имущество каждого из супругов, приобретенное до вступления в брак.
В брачный договор можно включить любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов, в том числе:
- изменить законный режим совместной собственности супругов, в том числе долговых обязательств, можно в отношении как имеющегося на момент заключения брачного договора, так и в отношении будущего имущества;
- права и обязанности супругов по взаимному содержанию. К примеру, в брачном договоре можно прописать условия (беременность, болезнь, возникновение прав и обязанностей в определенный период в период брака или после расторжения брака
и т. п.), в случае наступления которых второй супруг будет обязан оказывать материальную поддержку другому;
- способы участия супругов в доходах друг друга;
- порядок несения каждым из супругов семейных расходов;
- определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, предусмотреть условие о выплате компенсации супругу, получившему по соглашению меньшую долю имущества.
Брачный договор — это способ избежать длительных судебных разбирательств. «При его наличии раздел имущества происходит в соответствии с договоренностями супругов, закрепленными в данном документе», — объясняет юрист.
Также брачный договор смягчает риск выделения в имуществе долей.
Адвокат приводит такой пример. Супруги в период брака приобрели загородный дом и квартиру. Если рыночная стоимость объектов значительно отличается, и ни у кого из супругов нет финансовой возможности выплатить второму супругу денежную компенсацию, вероятнее всего суд признает за каждым из супругов по ½ в праве собственностей и на жилой дом, и на квартиру.
В дальнейшем это может породить множество жилищных споров: определение порядка пользования имуществом, выделение долей в натуре, раздел лицевых счетов.
Брачный договор позволяет заранее распределить спорное имущество, закрепив конкретный актив за каждым из супругов на случай расторжения брака, а также установить комфортный порядок выплаты денежной компенсации в счет стоимости доли второго супруга в совместно нажитом имуществе.
Как отмечает Овцынова, при заключении брачного договора важно грамотно согласовать условия, чтобы впоследствии договор не был признан недействительным.
В частности, супруг, которого не устраивают положения брачного договора может подать в суд иск, указав, что договор ставит его в крайне неблагоприятное положение.
В подобных спорах супруг также может заявить о психологическом давлении со стороны супруга, нарушении порядка удостоверения брачного договора.