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Как делитcя имущество при наличии брачного договора?

По российским законам доходы и имущество, нажитые супругами во время брака, являются их совместной собственностью независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено или кем из них внесены денежные средства. Брачный договор позволяет изменить законный режим совместной собственности супругов. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

Источник: Freepik

Например, по словам Овцыновой, в нем можно установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество или на определенные объекты, приобретенные супругами в период брака, а также на личное имущество каждого из супругов, приобретенное до вступления в брак.

В брачный договор можно включить любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов, в том числе:

  • изменить законный режим совместной собственности супругов, в том числе долговых обязательств, можно в отношении как имеющегося на момент заключения брачного договора, так и в отношении будущего имущества;
  • права и обязанности супругов по взаимному содержанию. К примеру, в брачном договоре можно прописать условия (беременность, болезнь, возникновение прав и обязанностей в определенный период в период брака или после расторжения брака и т. п.), в случае наступления которых второй супруг будет обязан оказывать материальную поддержку другому;
  • способы участия супругов в доходах друг друга;
  • порядок несения каждым из супругов семейных расходов;
  • определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, предусмотреть условие о выплате компенсации супругу, получившему по соглашению меньшую долю имущества.

Брачный договор — это способ избежать длительных судебных разбирательств. «При его наличии раздел имущества происходит в соответствии с договоренностями супругов, закрепленными в данном документе», — объясняет юрист.

Также брачный договор смягчает риск выделения в имуществе долей.

Адвокат приводит такой пример. Супруги в период брака приобрели загородный дом и квартиру. Если рыночная стоимость объектов значительно отличается, и ни у кого из супругов нет финансовой возможности выплатить второму супругу денежную компенсацию, вероятнее всего суд признает за каждым из супругов по ½ в праве собственностей и на жилой дом, и на квартиру.

В дальнейшем это может породить множество жилищных споров: определение порядка пользования имуществом, выделение долей в натуре, раздел лицевых счетов.

Брачный договор позволяет заранее распределить спорное имущество, закрепив конкретный актив за каждым из супругов на случай расторжения брака, а также установить комфортный порядок выплаты денежной компенсации в счет стоимости доли второго супруга в совместно нажитом имуществе.

Как отмечает Овцынова, при заключении брачного договора важно грамотно согласовать условия, чтобы впоследствии договор не был признан недействительным.

В частности, супруг, которого не устраивают положения брачного договора может подать в суд иск, указав, что договор ставит его в крайне неблагоприятное положение.

В подобных спорах супруг также может заявить о психологическом давлении со стороны супруга, нарушении порядка удостоверения брачного договора.