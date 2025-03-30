Как ЦРУ добивало СССР. 30 марта 1979 года в Свердловске началась эпидемия сибирской язвы

Еще один теракт ЦРУ против Советского Союза — это подрыв двух поездов рядом с Уфой летом 1989-го года. Тогда сказали, что в катастрофе виноват газ, скопившийся в низине в результате утечки из газопровода. Но свидетели указывают, что низины там не было, а газ скопиться не мог из-за ветра. Мощность взрыва достигла 12-ти килотонн, что вызвало срабатывание системы ПВО в США. В СССР катастрофа в очередной раз пошатнула доверие населения к правительству.