Как ЦРУ добивало СССР. 30 марта 1979 года в Свердловске началась эпидемия сибирской язвы

«Авария» в биолаборатории в Свердловске-19
По официальной информации 30 апреля 1979-го года в военной биолаборатории, расположенной в Чкаловском районе Свердловска произошла утечка спор сибирской язвы.
Сотрудник цеха, где выращивали споры, ушел со смены, оставив на столе записку «фильтры снял». Позже выяснят, что он действительно снял забитый фильтр на вентиляционном оборудовании и ушел домой. Следующая смена, не заметив записки, продолжила работу.
Через оставшуюся без защиты вентиляцию споры сибирской язвы были выброшены в атмосферу и рассеялись над городом, осев на территории военного городка № 32 и в районах «Вторчермета» и Керамического завода. Боевой штамм был выпущен и пошел «гулять» по городу.
Жители города догадались об опасности только тогда, когда по телевизору передали предупреждение не покупать с рук зараженное мясо, а по Чкаловскому району поехали военные, поливавшие дезраствором крыши и стены домов.
Свердловск. Эпидемия распространяется
Эпидемия распространялась быстро. Если 4 апреля в больницу с «токсическим» воспалением легких был доставлен один пациент, то вскоре заболевшим пришлось выделять целые отделения. Болезнь стремительно прогрессировала. Вот врач еще разговаривает с пациентом, а через несколько минут тот уже мертв. Медики растерялись. На антибиотики зараженные не реагировали, принудительная вентиляция легких не помогала.
Правильный диагноз поставили только 10 апреля, когда вскрыли тело первого умершего. Сибирская язва! Винить врачей в запоздалой диагностике не стоит: штамм был «боевой», легочная форма болезни протекала не характерно.
По официальным данным от сибирской язвы в 1979-м году погибло 64 человека. По неофициальным — больше сотни. Со вспышкой заразы удалось справиться лишь вакцинировав население целого района.
Диверсия ЦРУ и при чем здесь «Голос Америки»
Некоторые факты позволили специалистам предположить, что дело не в «забывчивом» сотруднике лаборатории, а в диверсии ЦРУ. Военный микробиолог Михаил Супотницкий назвал событие «наиболее масштабным удавшимся, но не доказанным терактом (диверсией)». Его целью была дискредитация СССР перед Олимпиадой 1980-го года и закрытие лаборатории в Свердловске-19. Почему он пришел к такому выводу?
- Военные нашли в телах погибших 4 штамма сибирской язвы. Они были характерны не для СССР, а для Северной Америки и юга Африки
- Ареал заражения не соответствовал воздушным потокам. Ветер дул в сторону от Чкаловского района
- В США об «аварии» стало известно чуть ли не раньше, чем в Москве. О ней 5 апреля сообщило радио «Голос Америки»
- Заболевшие попали в больницу не одновременно, а поступали в течение 2,5 месяцев. Было предположение, что кто-то распыляет споры на автобусных остановках. При выбросе из лаборатории вспышка должна была закончиться 12 апреля. Фактически она длилась до середины лета
- Такой же штамм был обнаружен на месте спецоперации ЦРУ в Зимбабве, где от сибирской язвы в 1979 году умерло 6000 просоветских партизан
- После диверсии в Свердловске правительство США резко увеличило выплаты военным биолабораториям
- После падения СССР расследованием занимались…. вирусологи США! Они и указали на лабораторию, как на источник заражения. После чего она была ликвидирована.
Скорее всего, и авария в лаборатории Свердловска-19 (если она вообще была), и последующее распыление спор сибирской язвы были совершены одним и тем же человеком или группой лиц. Кем? На этот вопрос никто не ответит. Диссидентов тогда, как и сейчас, хватало.
Какие диверсии ЦРУ против СССР удались в 1980-х годах
Только в XXI веке стало известно, что ЦРУ провело много операций в Советском Союзе. Среди них авария на газопроводе Уренгой — Сургут — Челябинск в 1982 году. Американцы сами признались, что продали тогда Советам оборудование с «пасхалкой». В результате запланированного сбоя ПО трубопровод взорвался с такой силой, что взрыв заметили даже из космоса. А в 1989-м году на стол генсеку Горбачеву легла папка с донесением, где говорилось, что из 50 взрывов на газопроводах каждый четвертый — диверсия.
В 1983-м году в небо над СССР якобы по ошибке залетел пассажирский «Боинг» южнокорейской компании. Самолет не отвечал на позывные, направлялся к базам ядерных советских субмарин и был сбит. Это позволило США обвинить СССР в убийстве пассажиров. На месте падения самолета военные дайверы обнаружили пачку пассажирских паспортов в одном целлофановом пакете.
Еще один теракт ЦРУ против Советского Союза — это подрыв двух поездов рядом с Уфой летом 1989-го года. Тогда сказали, что в катастрофе виноват газ, скопившийся в низине в результате утечки из газопровода. Но свидетели указывают, что низины там не было, а газ скопиться не мог из-за ветра. Мощность взрыва достигла 12-ти килотонн, что вызвало срабатывание системы ПВО в США. В СССР катастрофа в очередной раз пошатнула доверие населения к правительству.
В общем, с 1945 года работа американцев против русских не прекращалась.
Майя Новик