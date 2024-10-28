Как чистить стиральную машину

Стиральная машина — очень удобное устройство, которое помогает без лишних хлопот держать одежду, постельное белье и другие ткани в доме в чистоте. Стиральная машина заботится о нас — но кто позаботится о ней самой?
Из-за регулярных стирок грязь накапливается в самой машине, ее барабане и сливе — поэтому, чтобы прибор прослужил вам дольше и лучше справлялся со своей работой, важно не забывать регулярно чистить ее саму. Как это сделать, рассказал портал Popular Science (хотя на всякий случай перед чисткой лучше прочитать еще и инструкцию к стиральной машине).
Что понадобится?
Для чистки понадобится уксус, а для удаления более серьезной грязи — пищевая сода и чистящее средство с хлором. Кроме того, стоит взять пару тряпок из микрофибры, небольшую щетку (можно старую зубную, которой вы уже не будете пользоваться) и флакон с распылителем. Если вы не чистили стиральную машину давно, можно взять еще и щетку для уборки.
Как быстро почистить стиральную машину?
Несмотря на то, что при каждой стирке мы используем моющее средство, внутренние поверхности стиральной машины все равно пачкаются: замкнутое влажное пространство способствует появлению налета и плесени, а остатки моющего средства вместе с волокнами от одежды формируют сгустки, которые забивают слив и другие узкие места.
Чтобы быстро очистить машину, налейте в емкость с распылителем уксус, распылите его по всем внутренним поверхностям и протрите их тряпкой. Въевшиеся пятна поможет удалить сода. Отдельно важно прочистить резину вокруг дверцы люка — в ее складках всегда остается жидкость, а моющее средство туда не попадает, поэтому там всегда накапливаются грязь и грибок.
После чистки можно запустить машину с пустым барабаном, чтобы прополоскать ее саму.
Как провести глубокую очистку?
Предыдущего способа достаточно для регулярной очистки, но иногда стиральную машину нужно чистить основательнее, особенно, если внутри стиральная машина стала неприятно пахнуть.
Для этого выберите режим с максимальным количеством воды и максимальной температурой, вылейте в барабан машины 4 стакана уксуса и запустите ее. После того, как машина закончит первый этап полоскания, нажмите паузу и добавьте внутрь стакан соды, после чего запустите ее снова. Когда цикл закончится, откройте машину и дайте ей просохнуть.
Если у стиральной машины есть отдельный отсек для моющего средства, его тоже нужно хорошо вымыть уксусом и просушить — до труднодоступных уголков можно достать щеткой.
Машину активаторного типа нужно чистить точно так же, но соду посреди стирки добавить не получится, поэтому можно заранее заменить четверть уксуса на отбеливатель.
Как почистить слив
Конечно, напрямую они не влияют на качество стирки, но слив у любой машины постепенно забивается — и в результате она или не сможет слить воду, или вовсе сломается.
Чтобы почистить слив, отключите стиральную машину, постелите тряпку под место, к которому прикручена сливная труба и открутите ее — там всегда остается немного воды. После этого проверьте отверстие на предмет грязи или других предметов и удалите их — руками, щеткой или с помощью сливной змейки (специального прибора для чистки труб). Важно проверить как отверстие в трубе, так и в самой машине. Протрите все ненужной тряпкой и подсоедините сливной шланг обратно.
Как часто нужно чистить стиральную машину?
Чтобы поддерживать прибор в хорошем состоянии, стоит проводить легкую чистку раз в месяц, и глубокую — раз в полгода.
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