Как чистить стиральную машину

Чтобы почистить слив, отключите стиральную машину, постелите тряпку под место, к которому прикручена сливная труба и открутите ее — там всегда остается немного воды. После этого проверьте отверстие на предмет грязи или других предметов и удалите их — руками, щеткой или с помощью сливной змейки (специального прибора для чистки труб). Важно проверить как отверстие в трубе, так и в самой машине. Протрите все ненужной тряпкой и подсоедините сливной шланг обратно.