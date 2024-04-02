Как часто переворачивать матрас, чтобы сохранял упругость?

В среднем далее матрас нужно переворачивать раз в три месяца. Ориентируйтесь на вес. Если вес хозяина матраса превышает 85 кг, то матрас лучше переворачивать каждые полтора месяца. Первый раз поменяйте местами стороны головы и ног. То есть в горизонтальной плоскости измените положение матраса. Потом, в следующий раз, положите матрас лицевой стороной вниз. А через следующие три месяца снова поменяйте местами стороны головы и ног. Через год (если менять каждые три месяца) матрас вернется в первоначальное положение.