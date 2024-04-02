Как часто переворачивать матрас, чтобы сохранял упругость?

Неважно, какой у вас матрас и с каким наполнителем. Любое изделие нуждается в постоянном уходе, и от того, как вы будет следить за ним, зависит срок его службы.
Как ухаживать за матрасом?
Матрас нужно чистить, проветривать и защищать от грязи и пыли. Для этих целей подойдет наматрасник. Специалисты рекомендуют чистить матрас каждые полгода, это спасает от бактерий и пылевых клещей.
Но еще важно матрас переворачивать.
Зачем переворачивать матрас?
Сегодня матрасы делают из качественных материалов, и при должном уходе он может служить десятилетиями. Но мы спим, как правило, в определениях позах, и именно в этих местах матраса появляются вмятины, наполнитель проминается, и качество сна ухудшается.
Новый матрас положите на ровную поверхность в проветриваемом помещении. Оставьте его минимум на 12 часов. Потом переверните матрас и подождите еще 12 часов. После можете начинать использовать матрас по назначению. Эти манипуляции нужны для того, чтобы стабилизировать внутреннее наполнение матраса, ведь на складе его могли хранить, например, на боку.
В среднем далее матрас нужно переворачивать раз в три месяца. Ориентируйтесь на вес. Если вес хозяина матраса превышает 85 кг, то матрас лучше переворачивать каждые полтора месяца. Первый раз поменяйте местами стороны головы и ног. То есть в горизонтальной плоскости измените положение матраса. Потом, в следующий раз, положите матрас лицевой стороной вниз. А через следующие три месяца снова поменяйте местами стороны головы и ног. Через год (если менять каждые три месяца) матрас вернется в первоначальное положение.
Если матрас тяжелый, то не переворачивайте его в одиночку, иначе сорвете спину. Детский матрас тоже нужно переворачивать, особенно если вы планируете после передать его по наследству младшим детям.