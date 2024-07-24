Как часто нужно ходить в туалет

Происходит это из-за бактерий в кишечнике: вначале они поглощают клетчатку, а затем, если человек не ходит в туалет, начинают есть белок, из-за чего выделяются вредные побочные вещества (а еще могут начать есть сам кишечник, потому что он тоже белок). Но если ходить в туалет в пределах нормы, ничего опасного в этом нет.