Как часто нужно ходить в туалет

То, как часто вы ходите в туалет по-большому, может рассказать о вашем здоровье больше, чем вы думаете. А еще это важно для микрофлоры кишечника и влияет на вероятность хронических заболеваний. Все это и многое другое выяснили авторы не самого привлекательного, но полезного научного исследования.
Например, бактерии, которые едят клетчатку, лучше всего чувствуют себя в людях, которые ходят в туалет 1−2 раза в день, а вот бактерии тонкого кишечника особенно вольготно размножаются у людей, которые страдают расстройством кишечника или запорами. Об этом и других открытиях рассказал CNN.
Они также выяснили, что молодежь, женщины и люди с меньшей массой тела ходят в туалет реже. А еще — что большинство страдающих от хронических заболеваний, включая болезнь Паркинсона, страдали запорами несколько лет перед тем, как получили печальный диагноз. Считать это причиной или ранним симптомом, авторы не уверены, но в любом случае корреляция кажется значимой для постановки диагноза.
Чтобы разобраться, ученые изучили связь между частотой походов в туалет, микрофлорой, плазмой крови и многим другим у 1400 здоровых взрослых. Участники заполнили большой опрос и были разделены на 4 группы: запор (1−2 раза в неделю), низкая норма (3−6 в неделю), высокая норма (1−3 в день) и диарея.
В результате ученые обнаружили целый ряд зависимостей. Например, побочные продукты ферментации белка, такие как п-крезол сульфат и индоксил сульфат, вредные для почек, присутствовали в большем объеме у тех, кто страдал от запоров — а вот вещества, вредные для печени, наоборот, встречались гораздо чаще у тех, кто страдал от диареи.
Происходит это из-за бактерий в кишечнике: вначале они поглощают клетчатку, а затем, если человек не ходит в туалет, начинают есть белок, из-за чего выделяются вредные побочные вещества (а еще могут начать есть сам кишечник, потому что он тоже белок). Но если ходить в туалет в пределах нормы, ничего опасного в этом нет.
Биологи уверены, что если доказать связь между появлением токсинов в организме и частотой походов в туалет, это поможет врачам лечить внутренние органы и предотвращать их болезни.
Конечно, собранные данные достаточно субъективны (поскольку испытуемые просто заполнили опрос), и частота не является главным показателем здоровья кишечника. Исследователи напоминают, что нормой считается ходить в туалет от 3 раз в неделю до 3 раз в день, и уточняют, что более объективным показателем частоты является твердость стула — ее они намерены исследовать в следующий раз.
Кроме того, важным фактором является также и то, что испытуемые с нормальной частотой стула в целом ведут более здоровый образ жизни: едят больше фруктов и овощей, больше пьют, занимаются спортом. А еще большинство испытуемых ходили в туалет нечасто, и в следующий раз ученые надеются заполучить более широкую выборку.
Тем не менее, связь между походами в туалет и заболеваниями почек и печени кажется биологам важной, ведь при правильном подходе эти знания могут существенно улучшить качество жизни человека.
А ранее уже рассказывали, что делать, если вы пришли сдавать анализы, а в туалет вам не хочется.
Георгий Мазуркевич