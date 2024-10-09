Постельное белье подлежит еженедельной смене, но нужно ли так же часто чистить матрас или наматрасники? На самом деле, на гигиену сна влияет огромное количество факторов.
Как часто нужно чистить защитный чехол для матраса?
Защитные чехлы для матрасов как раз нужны для того, чтобы не подвергать чистке матрас, а следить только за чистотой чехла. Чехлы защищают матрас от повреждений, а простыни от распространения бактерий. Однако частенько ими пренебрегают из-за объемов, они не всегда влезают в стиральную машинку с остальными постельными принадлежностями: простынями и наволочками.
Хотя защитные чехлы не нужно стирать так часто, как простыни, все равно важно тщательно чистить их раз в два месяца, чтобы поддерживать гигиену сна.
Конечно, из этого правила есть и исключения. Например, если вы болели или позволяете домашним питомцам спать с вами, то отправляйте наматрасник в стиралку почаще. Если у вас ночевали гости или вы страдаете аллергическими реакциями, то рекомендация та же — стирайте чехлы раз в месяц или сразу после гостей.
Конечно, матрас также следует чистить хотя бы раз в полгода. Если дома есть маленькие дети, аллергики и домашние животные, то число чисток также должно возрасти: в среднем обработке нужно подвергать матрасы каждые 3−4 месяца. Раз в месяц не будет лишним пропылесосить матрас, даже если визуально кажется, что он чист. Чистить матрас можно дома, используя не только специальные средства, но и обычную соду.