Как часто нужно чистить защитный чехол для матраса?

Конечно, матрас также следует чистить хотя бы раз в полгода. Если дома есть маленькие дети, аллергики и домашние животные, то число чисток также должно возрасти: в среднем обработке нужно подвергать матрасы каждые 3−4 месяца. Раз в месяц не будет лишним пропылесосить матрас, даже если визуально кажется, что он чист. Чистить матрас можно дома, используя не только специальные средства, но и обычную соду.