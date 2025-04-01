Как часто и чем нужно стирать спортивную одежду, чтобы она дольше прослужила

Как часто стирать
Как пишет «Ридус», частота стирки зависит от интенсивности спортивных занятий, ткани и условий эксплуатации вещей.
Если это одежда, которая соприкасается с телом (майки, футболки, топы), то ее надо стирать после каждой тренировки. Даже если кажется, что ткань не впитала пот, бактерии начинают размножаться сразу после занятия. И прежде всего это касается синтетики.
Леггинсы, шорты, спортивные брюки нужно стирать сразу, если вы тренировались активно. Если нагрузки умеренные, можно надеть вещь два раза, а потом отправить в стирку.
Нижнее белье и носки нужно стирать после каждого занятия, причем независимо от ткани. Эти вещи контактируют с кожей, накапливают влагу и становятся благоприятной средой для микробов.
Если это толстовки, худи, ветровки, которые надеваются на футболку или топ и не промокают от пота, стирку можно проводить раз в 3−4 носки. Но в случае интенсивных нагрузок, особенно на открытом воздухе, такую одежду лучше отправлять в стиральную машину сразу.
Кроссовки стирать после каждой тренировки не нужно, хотя за ними нужно регулярно ухаживать. Если обувь используется для бега, стоит очищать ее раз в 2−3 занятия, а при умеренных нагрузках — 1 раз в неделю.
Важные правила стирки
Чтобы одежда прослужила дольше, нужно соблюдать несколько рекомендаций.
- Температура воды. Лучше стирать вещи на 30−40 градусах. Дело в том, что высокие температуры разрушают волокна ткани, особенно если в составе есть эластан
- Режим. Лучше выбирать деликатную стирку или программу для синтетики. Это позволит избежать деформации материала
- Моющее средство. Обычный порошок может оставить на ткани осадок, который ухудшает вентиляцию материала. А вот жидкие гели или специальные средства для спортивной одежды лучше растворяются и выводят грязь
- Отказ от кондиционера. Он уменьшает впитываемость и воздухопроницаемость ткани, создавая на волокнах невидимую пленку
- Сушка. Лучше развесить вещи на воздухе, а не на батареях. Нельзя сушить одежду под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может испортить структуру ткани
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