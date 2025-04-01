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Как часто и чем нужно стирать спортивную одежду, чтобы она дольше прослужила

Спортивная одежда подвергается интенсивному воздействию. Например, впитывает пот, растягивается при движении. За такой одеждой нужно правильно ухаживать, чтобы она дольше прослужила.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как часто стирать

Как пишет «Ридус», частота стирки зависит от интенсивности спортивных занятий, ткани и условий эксплуатации вещей.

Если это одежда, которая соприкасается с телом (майки, футболки, топы), то ее надо стирать после каждой тренировки. Даже если кажется, что ткань не впитала пот, бактерии начинают размножаться сразу после занятия. И прежде всего это касается синтетики.

Леггинсы, шорты, спортивные брюки нужно стирать сразу, если вы тренировались активно. Если нагрузки умеренные, можно надеть вещь два раза, а потом отправить в стирку.

Нижнее белье и носки нужно стирать после каждого занятия, причем независимо от ткани. Эти вещи контактируют с кожей, накапливают влагу и становятся благоприятной средой для микробов.

Если это толстовки, худи, ветровки, которые надеваются на футболку или топ и не промокают от пота, стирку можно проводить раз в 3−4 носки. Но в случае интенсивных нагрузок, особенно на открытом воздухе, такую одежду лучше отправлять в стиральную машину сразу.

Кроссовки стирать после каждой тренировки не нужно, хотя за ними нужно регулярно ухаживать. Если обувь используется для бега, стоит очищать ее раз в 2−3 занятия, а при умеренных нагрузках — 1 раз в неделю.

Важные правила стирки

Чтобы одежда прослужила дольше, нужно соблюдать несколько рекомендаций.

  • Температура воды. Лучше стирать вещи на 30−40 градусах. Дело в том, что высокие температуры разрушают волокна ткани, особенно если в составе есть эластан
  • Режим. Лучше выбирать деликатную стирку или программу для синтетики. Это позволит избежать деформации материала
  • Моющее средство. Обычный порошок может оставить на ткани осадок, который ухудшает вентиляцию материала. А вот жидкие гели или специальные средства для спортивной одежды лучше растворяются и выводят грязь
  • Отказ от кондиционера. Он уменьшает впитываемость и воздухопроницаемость ткани, создавая на волокнах невидимую пленку
  • Сушка. Лучше развесить вещи на воздухе, а не на батареях. Нельзя сушить одежду под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может испортить структуру ткани

Кстати, ранее мы делились 10 секретами стирки из СССР, которые работают лучше современных средств.