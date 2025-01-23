Как быть счастливым в одиночестве

Забота о внешности обретает новый смысл. Это не попытка соответствовать чьим-то стандартам, а форма диалога с собой. Хороший стоматолог и умелый косметолог иногда делают для самооценки больше, чем годы психотерапии. А прогулка по городу в любимом наряде — это маленький спектакль, где ты одновременно и актриса, и зритель.