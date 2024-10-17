Как быть хорошим родителем? Советы психолога

Быть родителем непросто, а еще дети не оставляют ни на что времени. Поэтому прочесть целую книгу по родительству — уже само по себе достижение. Вместо этого иногда лучше подойдет краткий материал — он будет не таким основательным, зато его точно получится прочесть за чашкой кофе и справиться с задачей.