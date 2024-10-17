Как быть хорошим родителем? Советы психолога

Быть родителем непросто, а еще дети не оставляют ни на что времени. Поэтому прочесть целую книгу по родительству — уже само по себе достижение. Вместо этого иногда лучше подойдет краткий материал — он будет не таким основательным, зато его точно получится прочесть за чашкой кофе и справиться с задачей.
Именно такой подход — не быть идеальным, а просто стараться быть лучше — предлагает Бекки Кеннеди, практикующий психолог и автор книги «Помочь ребенку быть хорошим. 10 принципов спокойного родительства», переведенной на русский язык. В материале для CNN Бекки поделилась несколькими ключевыми правилами, которые помогут любому родителю стать лучше — или просто найти силы, чтобы продолжать.
Не нужно самоотверженности — просто будьте лидером
Загонять себя, чтобы порадовать остальных — так себе тактика. Детям нужен не мученик, а лидер, уверена Бекки. Поэтому, чтобы иметь силы заботиться о ребенке, не забывайте заботиться о себе.
Для этого важно устанавливать границы — например, сказать себе и ребенку, что в ближайшие 20 минут вы будете заняты небольшой прогулкой, чашкой кофе или книгой. Это поможет восстановиться, побыть наедине с собой и вернуть силы.
Безусловно, дети вряд ли оценят такой подход — но важно находить силы и держать границы, признавая их чувства.
Вы можете себе сочувствовать
Кеннеди предлагает родителям относиться к себе так же, как к любому человеку с трудной работой. Важно признать, что родительство — тяжкий труд, который требует больших усилий. Пожалеть себя, сказать себе, что вы молодец, оценить по достоинству свою работу важно, чтобы найти силы к ней возвращаться.
Не стремитесь к идеальному — лучше исправляйте ошибки
Все иногда ошибаются — это нормально. Любой родитель способен повысить голос на ребенка или нарушить слово. Быть идеальным родителем невозможно, но важно признавать свои ошибки и стремиться загладить вину.
Для начала Кеннеди советует признавать свои ошибки: извиняться перед детьми и рассказывать, что вы делаете, чтобы избежать их повторения в будущем.
Делитесь чувствами
Необязательно справляться со всем в одиночку — даже с переживаниями. Не так страшны чувства, как чувства, которыми нельзя поделиться, уверена Бекки. Она советует набраться храбрости и для начала рассказать друзьям или близким самые общие вещи: «Я устала и вымотана» или «сейчас у нас трудный этап взросления». Бекки обещает, что поддержка со стороны, даже самая общая, придаст сил.
Ищите поддержки
Люди со стороны могут не только посочувствовать, но и дать совет или предложить помощь. «Родительство — самая сложная работа на свете. При этом ей не обучают, за нее не платят», пишет психолог.
Нет ничего стыдного в том, чтобы попросить помощи или поддержки — ведь все это делается ради вашего ребенка, а что может быть важнее?
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