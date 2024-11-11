Как быстро взбодриться, если очень хочется спать

Если сонливость застала дома, можно сделать небольшой комплекс упражнений, размяться, потанцевать. Затем нужно постоять в планке. Изматывающие упражнения в этом случае не подходят (особенно тем, кто не ходит на фитнес или в тренажерный зал регулярно). Они дадут обратный эффект — человек утомится, а на следующей день у него будут болеть мышцы.