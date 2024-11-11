Как быстро взбодриться, если очень хочется спать

Общественная служба новостей привела девять советов, которые могут дать прилив энергии.
1. Кофе
Один из самых распространенных способов взбодриться — выпить кофе. Издание советует заварить чашечку американо или эспрессо, но не больше. Однако если у кого-то крепкие кофейные напитки вызывают головную боль, от этого способа лучше отказаться. Стоит заменить кофе матчей, чаем с женьшенем или имбирем, свежевыжатым апельсиновым соком.
2. Подвигайтесь
Если сонливость застала дома, можно сделать небольшой комплекс упражнений, размяться, потанцевать. Затем нужно постоять в планке. Изматывающие упражнения в этом случае не подходят (особенно тем, кто не ходит на фитнес или в тренажерный зал регулярно). Они дадут обратный эффект — человек утомится, а на следующей день у него будут болеть мышцы.
3. Умойте лицо
Можно умыться прохладной водой. Если работаете дома и хочется прилечь — примите контрастный душ с бодрящим гелем. До процедур не помешает сделать сухой массаж рукавицей кесе или обычной жесткой щеткой. Так активируются обменные процессы и стимулируется кровообращение. Затем можно устроить мини-спа.
4. Пейте воду
Прилив бодрости даст и вода. Первый стакан нужно выпить за 20 минут до завтрака, в течение дня — 4−6 стаканов. Вода должна быть комнатной температуры, можно добавить ломтик лимона.
5. Включите больше света
В сумерках человека начинает клонить в сон. Если в помещении темно, то вы точно захотите спать. Стоит распахнуть шторы, открыть жалюзи, включить верхний свет. Лучше заменить лампочки с теплого света на холодный.
6. Проветрите помещение
Также хорошо бодрит чистый, прохладный и озонированный воздух, поэтому нужно открыть окна или форточки. Не помешает включить увлажнитель, очиститель или кондиционер, если они есть. Во время или вместо проветривания можно прогуляться.
7. Цитрусовые
Сонливость способны прогнать аромат апельсина или грейпфрута, поэтому можно купить аромамасла в машину или на работу. Также можно съесть киви или дольку апельсина.
8. Шоколад
Можно съесть дольку темного шоколада. При этом нельзя переедать сладкого: избыток глюкозы в крови усилит сонливость и вялость. Если под рукой нет шоколадки, надо пожевать ментоловую жвачку.
9. Дневной сон
Если хочется спать и не сил, не стоить пить кофе литрами и сопротивляться. Лучше поспать 40−60 минут в промежутке с 13:00 до 16:00. Весь недосып это не компенсирует, но зато будете чувствовать себя гораздо бодрее.
Ранее ученые рассказали, что всего 46 минут дополнительного сна улучшают самочувствие. При этом 37 минут недосыпа угнетают психологическое состояние.