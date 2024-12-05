Как будут учить? В России взялись за разработку новой стратегии образования

По поручению президента разрабатывается стратегия развития образования на период до 2036−2040 года. Работу над тем, как будет развиваться российское образование, ведут около 500 экспертов. Публичное обсуждение документа с представителями молодого поколения и народными учителями России состоится в январе. Окончательный вариант представят в марте 2025 года.
Сотни вопросов
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, экспертами выделено около 180 точек внимания — примерно столько вопросов и проблем предстоит решать. Охват просто огромный — от детского сада до повышения качества преподавания, доступности образования и внедрения инновационных технологий.
Это не только отнимает у детей время, которое они могли бы потратить на обучение, изучение нового, на спорт или творчество, но и зачастую искажает смыслы, учит нередко всему вредоносному.
«Это вызов, которого не было 10−20 лет назад. Если мы не будем реагировать, то количество детей, условно говоря, с отклонениями от нормы будет увеличиваться», — отметил глава Минпросвещения.
Эксперты и родители сейчас активно обсуждают, как научить детей правильно пользоваться интернетом, социальными сетями.
«Сейчас в методических рекомендациях об использовании средств мобильной связи в общеобразовательных организациях уже прописано, как можно регулировать доступ обучающихся к устройствам мобильной связи на переменах, в том числе использовать это время для общения, активного отдыха. Разъяснено, какие меры со стороны администрации, педработников могут способствовать цифровой гигиене», — рассказал доцент кафедры педагогики и психологии образования СПбГУ, доктор психологических наук Роман Демьянчук.
Запрещать бессмысленно
По словам педагога-психолога, запреты здесь не помогут. Педагогам и родителям стоит ориентироваться на развитие образовательной среды, интересной занятости детей.
«Важно обучать детей, как правильно и безопасно использовать социальные сети, — подтверждает замдиректора по ИКТ школы № 22 г. Верхняя Пышма Денис Киреев. — Родителям следует разъяснять детям, как распознавать опасности и защищать себя в интернете». По его мнению, родителям стоит вместе с детьми смотреть видео, посты, общаться в соцсетях, попутно обучая тому, как критически осмысливать получаемую информацию.
С какого возраста разрешать детям пользоваться соцсетями — вопрос индивидуальный, считает педагог. «Согласно рекомендациям большинства платформ, минимальный возраста для регистрации в соцсетях составляет 13 лет. Однако кому-то нужно больше времени, чтобы развить необходимые навыки критического мышления и самосознания», — отмечает Киреев.
Дошколятам — полчаса в день
В дошкольном возрасте гаджеты могут препятствовать развитию речи, коммуникации и социализации ребенка, утверждает учитель-логопед Донецкого республиканского учебно-методического центра психологической службы системы образования Алина Саакова. Овладение речью у малышей происходит только в живом общении со взрослыми и сверстниками. А речь с экрана воспринимается ребенком как набор чужих звуков.
Кроме того, длительное использование смартфонов приводит к нарушению сна, концентрации, формированию зависимости. Хотя есть обучающие игры и приложения, которые улучшают когнитивные навыки детей, развивают их способности. Но пользоваться ими надо в меру и правильно, когда компьютерная игра — элемент занятия, а не развлечение. Учитель-логопед напомнила, что детям до двух лет гаджеты вообще давать не стоит. В 5−6 лет норма — 25 минут в день, 6−7 лет — до 30 минут в день.
Поучаствовать в разработке стратегии могут не только педагоги и эксперты в области образования. Свои предложения может внести любой неравнодушный человек с помощью портала «Госуслуги», в том числе сами школьники и студенты.