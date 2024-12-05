Как будут учить? В России взялись за разработку новой стратегии образования

Кроме того, длительное использование смартфонов приводит к нарушению сна, концентрации, формированию зависимости. Хотя есть обучающие игры и приложения, которые улучшают когнитивные навыки детей, развивают их способности. Но пользоваться ими надо в меру и правильно, когда компьютерная игра — элемент занятия, а не развлечение. Учитель-логопед напомнила, что детям до двух лет гаджеты вообще давать не стоит. В 5−6 лет норма — 25 минут в день, 6−7 лет — до 30 минут в день.