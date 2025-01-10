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Как будут привлекать иностранных студентов в вузы России: планы и меры

К 2030 году Россия планирует увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч. Эта цель прописана в Едином плане по достижению национальных целей развития страны, который был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail

Для достижения этой цели необходимо создать все условия для учебы, проживания и развития иностранных студентов, а также замотивировать их на получение образования именно в российских вузах, передает Российская газета.

По данным Минобрнауки, в 2024 году в российских вузах обучались 389 тысяч иностранных студентов, а к 2030 году ожидается, что эта цифра вырастет до 500 тысяч. В 2024 году число иностранных первокурсников увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Студенты поступают как на платные отделения, так и по государственным квотам, которые составляют 30 тысяч мест ежегодно. Однако, как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, большинство иностранных студентов (более двух третей) выбирают коммерческое обучение. Наибольшее количество иностранных студентов поступает из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, а также из Китая, Индии, Египта и Ирана. Среди популярных направлений обучения выделяются медицина, гуманитарные науки, экономика и юриспруденция, а также сельское хозяйство и инженерные специальности.

Для привлечения иностранных студентов правительство рассматривает новые меры,

  • грантовую поддержку, которая будет охватывать не только образование, но и возмещение расходов на перелет, проживание и медицинскую страховку;
  • увеличение ежемесячной стипендии для иностранных студентов.

Ключевыми инициативами для увеличения числа иностранных студентов станут проведение ежегодных международных молодежных форумов, Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные университеты», а также программа стажировок «Летний/Зимний университеты». Кроме того, будет создан единый реестр аккредитованных рекрутинговых агентств и цифровой профиль для иностранных студентов.

Эксперты отмечают, что для успешной адаптации иностранных студентов в России необходимо учитывать не только учебные условия, но и их питание: в первые два года пребывания в другой стране у студентов часто возникают проблемы с пищеварением, что может негативно сказаться на их учебе. Поэтому Институт общей генетики имени Вавилова РАН запустил проект по улучшению психоэмоционального состояния иностранных студентов, разрабатывая препараты для нормализации кишечной микрофлоры, адаптированной к новому питанию.

Ранее сообщалось, что иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах, обяжут сдавать тестирование на знание русского языка.