Как будут привлекать иностранных студентов в вузы России: планы и меры

Эксперты отмечают, что для успешной адаптации иностранных студентов в России необходимо учитывать не только учебные условия, но и их питание: в первые два года пребывания в другой стране у студентов часто возникают проблемы с пищеварением, что может негативно сказаться на их учебе. Поэтому Институт общей генетики имени Вавилова РАН запустил проект по улучшению психоэмоционального состояния иностранных студентов, разрабатывая препараты для нормализации кишечной микрофлоры, адаптированной к новому питанию.