Как будут привлекать иностранных студентов в вузы России: планы и меры

Для достижения этой цели необходимо создать все условия для учебы, проживания и развития иностранных студентов, а также замотивировать их на получение образования именно в российских вузах, передает Российская газета.
По данным Минобрнауки, в 2024 году в российских вузах обучались 389 тысяч иностранных студентов, а к 2030 году ожидается, что эта цифра вырастет до 500 тысяч. В 2024 году число иностранных первокурсников увеличилось на 7% по сравнению с предыдущим годом.
Студенты поступают как на платные отделения, так и по государственным квотам, которые составляют 30 тысяч мест ежегодно. Однако, как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, большинство иностранных студентов (более двух третей) выбирают коммерческое обучение. Наибольшее количество иностранных студентов поступает из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, а также из Китая, Индии, Египта и Ирана. Среди популярных направлений обучения выделяются медицина, гуманитарные науки, экономика и юриспруденция, а также сельское хозяйство и инженерные специальности.
Для привлечения иностранных студентов правительство рассматривает новые меры,
- грантовую поддержку, которая будет охватывать не только образование, но и возмещение расходов на перелет, проживание и медицинскую страховку;
- увеличение ежемесячной стипендии для иностранных студентов.
Ключевыми инициативами для увеличения числа иностранных студентов станут проведение ежегодных международных молодежных форумов, Международной олимпиады Ассоциации «Глобальные университеты», а также программа стажировок «Летний/Зимний университеты». Кроме того, будет создан единый реестр аккредитованных рекрутинговых агентств и цифровой профиль для иностранных студентов.
Эксперты отмечают, что для успешной адаптации иностранных студентов в России необходимо учитывать не только учебные условия, но и их питание: в первые два года пребывания в другой стране у студентов часто возникают проблемы с пищеварением, что может негативно сказаться на их учебе. Поэтому Институт общей генетики имени Вавилова РАН запустил проект по улучшению психоэмоционального состояния иностранных студентов, разрабатывая препараты для нормализации кишечной микрофлоры, адаптированной к новому питанию.
Ранее сообщалось, что иностранных студентов, желающих обучаться в российских вузах, обяжут сдавать тестирование на знание русского языка.