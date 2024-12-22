Как будет работать закон об изъятии заброшенных дачных участков

Три года на освоение
Многие, возможно, не знают, но если оставить свой дачный участок на произвол судьбы, то его могут изъять. Это записано в Гражданском кодексе РФ. Так, если участок не используется по целевому назначению, если он негативно влияет на плодородие земель или причиняет вред окружающей среде, собственник может с ним распрощаться. При этом, как ни парадоксально, законодательством до сих пор не было конкретизировано понятие «освоение». Что нужно делать? В какой срок? Все эти вопросы снимает новый закон, вступающий в силу 1 марта 2025 года.
— В законе прописано, что под освоением понимается приведение участка в пригодное для целевого использования состояние. Также определен срок освоения — три года, — отмечает специалист по работе с недвижимостью Екатерина Соколовская.
Бывают случаи, когда владелец участка не может начать его освоение сразу после покупки. Именно поэтому в законе предусмотрен трехлетний срок.
— Прежде всего это касается проблемных участков, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками. Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию: очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф, — пояснил глава Росреестра Олег Скуфинский.
Новый закон призван решить проблему заброшенных участков, являющихся настоящей головной болью председателей СНТ и органов местного самоуправления. Заросшие участки опасны, на них, к примеру, может что-то загореться. Если кто-то хотел приобрести такой участок, собственника зачастую бывало крайне сложно найти, а процедура изъятия была долгой и дорогой.
Теперь же при выявлении нарушений собственникам будут выдавать предписание об устранении. На первый раз будет обходиться без штрафа. Если собственник не устранит нарушение за месяц, то Росреестр передает информацию о нем в уполномоченный орган государственной власти, который в свою очередь может обратиться в суд с требованием изъять участок.
При этом в суде собственник может доказать, что не осваивал участок по объективным причинам, например, предъявив справку, подтверждающую длительную болезнь.
МРОТ и прожиточный минимум
В 2025 году по традиции повысят минимальный размер оплаты труда. С 1 января его размер составит 22 440 рублей.
Прожиточный минимум вырастет на 15 процентов. По стране он составит 17 733 рубля, для работоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.
Вслед за ростом прожиточного минимума увеличатся и социальные выплаты, привязанные к нему, например, единое пособие на детей, социальные стипендии, которые получают студенты, обучающиеся очно, пенсионные выплаты.
Прогрессивный НДФЛ
С 2025 года подоходный налог станет пятиступенчатым. 13 процентов сохранят для тех, кто получает до 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц). При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей в год НДФЛ составит уже 15 процентов, при доходах от 5 до 20 миллионов — 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов. При доходах выше 50 миллионов рублей НДФЛ будет максимальным — 22 процента.
При этом повышенная ставка применяется лишь к той части зарплаты, что превышает лимит.
Налоговый вычет
С 1 января 2025 года появится новый налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО и прохождение диспансеризации. Главным условием является то, что оба действия нужно совершить в один год. При этом не важно, на золото, серебро или бронзу сданы нормативы.
Размер налогового вычета составляет 18 тысяч рублей, полагается один раз.
Штрафы вырастут
В 2025 году увеличат размер штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Так, за превышение скорости на 20−40 километров в час придется заплатить не 500, а 750 рублей. Штраф за непристегнутый ремень увеличится с одной до полутора тысяч рублей. Такую же сумму придется заплатить за проезд на красный свет. За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2250 рублей (вместо 1500 рублей). За движение по выделенной полосе штраф вырастет до 2500 рублей. Изменения коснутся практически всех штрафов за нарушение ПДД.