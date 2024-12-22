Как будет работать закон об изъятии заброшенных дачных участков

Многие, возможно, не знают, но если оставить свой дачный участок на произвол судьбы, то его могут изъять. Это записано в Гражданском кодексе РФ. Так, если участок не используется по целевому назначению, если он негативно влияет на плодородие земель или причиняет вред окружающей среде, собственник может с ним распрощаться. При этом, как ни парадоксально, законодательством до сих пор не было конкретизировано понятие «освоение». Что нужно делать? В какой срок? Все эти вопросы снимает новый закон, вступающий в силу 1 марта 2025 года.