Как бороться с выгоранием?

Выгорание — это предупреждение. Так наше тело и мозг говорят «нет», потому что на следующем этапе такой образ жизни начнет вредить вашему здоровью. В этом случае нам нужно отдохнуть, но часто мы, напротив, начинаем работать еще усерднее — чтобы нагнать все, в чем отстаем. От этого усталость становится сильнее, мы устаем еще больше, и снежный ком не останавливается. В такой момент нужно пойти наперекор интуиции, бросить все и выдохнуть, причем на отдых нужно обязательно выделять несколько часов в день, не виня себя за перерывы. На время переверните поговорку «делу время, потехе час», пока не ощутите, что полны сил. Нагнать все упущенное вы успеете.