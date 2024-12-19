Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как бороться с долгоносиками в муке? Три проверенных совета

Три приема, которые помогут отпугнуть и уничтожить жучков.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Возможно, когда-либо вы замечали в муке, рисе и других сухих продуктах маленьких жучков. Они называются долгоносиками, которые появляются в этих продуктах либо из-за неправильного хранения, либо откладывают яйца внутри пшеничных зёрен до того, как их перемалывают в муку.

Недавно блогер TikTok заметила долгоносиков в своей муке и пришла в ужас. Многие комментаторы посочувствовали девушке и рассказали, что тоже находили жучков в продуктах. «Однажды я нашел этих крошечных существ в овсянке, и еще год не ел злаки», — поделился пользователь Сети.

Другие пользователи не только выразили сочувствие, но и дали несколько советов, которые опубликовало издание New York Post.

Лавровые листья

Как говорят пользователи, лавровые можно разложить лавровые листья там, где хранятся крупы и мука, лавровые листья. Они отпугнут насекомых.

Менять листья нужно раз в пару месяцев.

Заморозка

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Брайан Куок Ле говорит, что заморозка муки уничтожает яйца долгоносиков в течение недели. А перед использованием продукта будет достаточно подержать его несколько часов при комнатной температуре.

Герметичные контейнеры

Чтобы предотвратить попадание долгоносиков в продукты, необходимо пересыпать их в герметичные контейнеры из пластика, стекла или металла. Важно, чтобы в емкостях не было отверстий и трещин.

Также важно поддерживать чистоту там, где стоят продукты, в которых могут завестись долгоносики. Следите за тем, чтобы зерен и муки не было на полу или полках.

Если вы обнаружили насекомых в продуктах, вывести их не получится. Единственным верным решением будет выбросить зараженные муку или зерновые.

Ранее рассказали, как вывести блох в доме навсегда.