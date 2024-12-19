Как бороться с долгоносиками в муке? Три проверенных совета

Возможно, когда-либо вы замечали в муке, рисе и других сухих продуктах маленьких жучков. Они называются долгоносиками, которые появляются в этих продуктах либо из-за неправильного хранения, либо откладывают яйца внутри пшеничных зёрен до того, как их перемалывают в муку.
Недавно блогер TikTok заметила долгоносиков в своей муке и пришла в ужас. Многие комментаторы посочувствовали девушке и рассказали, что тоже находили жучков в продуктах. «Однажды я нашел этих крошечных существ в овсянке, и еще год не ел злаки», — поделился пользователь Сети.
Другие пользователи не только выразили сочувствие, но и дали несколько советов, которые опубликовало издание New York Post.
Лавровые листья
Как говорят пользователи, лавровые можно разложить лавровые листья там, где хранятся крупы и мука, лавровые листья. Они отпугнут насекомых.
Менять листья нужно раз в пару месяцев.
Заморозка
Эксперт по безопасности пищевых продуктов Брайан Куок Ле говорит, что заморозка муки уничтожает яйца долгоносиков в течение недели. А перед использованием продукта будет достаточно подержать его несколько часов при комнатной температуре.
Герметичные контейнеры
Чтобы предотвратить попадание долгоносиков в продукты, необходимо пересыпать их в герметичные контейнеры из пластика, стекла или металла. Важно, чтобы в емкостях не было отверстий и трещин.
Также важно поддерживать чистоту там, где стоят продукты, в которых могут завестись долгоносики. Следите за тем, чтобы зерен и муки не было на полу или полках.
Если вы обнаружили насекомых в продуктах, вывести их не получится. Единственным верным решением будет выбросить зараженные муку или зерновые.
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