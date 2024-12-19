Как бороться с долгоносиками в муке? Три проверенных совета

Недавно блогер TikTok заметила долгоносиков в своей муке и пришла в ужас. Многие комментаторы посочувствовали девушке и рассказали, что тоже находили жучков в продуктах. «Однажды я нашел этих крошечных существ в овсянке, и еще год не ел злаки», — поделился пользователь Сети.