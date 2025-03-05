Как благодаря ученым на Дону появились мустанги и зацвели дикоросы

Как рассказал «РГ» один из создателей заповедника, доктор сельскохозяйственных наук, зоолог Виктор Миноранский, вопрос о создании степных заповедников ученые поднимали еще в XIX столетии. Однако необходимость хозяйственного использования земли заставляла власти предлагаемые проекты блокировать. Стену непонимания все же удалось проломить в «лихие» 90-е, когда совместными усилиями ученых, госструктур и бизнеса был создан заповедник «Ростовский».
— Здесь на наших глазах происходят научные чудеса. Например, уже в середине 2000-х годов в безжизненной еще недавно степи появился ковыль. Обычно в учебниках пишут, что он появляется спустя сто лет после прекращения распашки. А тут уже растет до самого горизонта, — говорит Миноранский.
Отдельная тема — это, конечно же, тюльпаны. Каждую весну посмотреть на них приезжают сотни туристов. Ученые считают, что донские степи — это историческая родина тюльпанов, откуда в XVII — XVIII веке их вывезли в Голландию, где впоследствии они были окультурены. Сегодня эти цветы вернулись к нам в виде декоративных растений.
30 лет назад встретить дикорастущий тюльпан в заповеднике было невозможно, а теперь каждую весну вся степь на Маныче покрывается разноцветным ковром. Воздух наполняется благоуханием и тонким ароматом степных цветов. Некоторые из них занесены в Красную книгу России, их можно увидеть только тут.
В середине прошлого века ученые выпустили в плавни несколько домашних лошадей, и спустя годы они полностью ассимилировались. Теперь у экологов есть уникальная возможность наблюдать за животными в дикой природе.
Озеро Маныч находится на пути следования перелетных птиц, и поэтому здесь можно увидеть гусей, пискульку, краснозобую казарку, журавля и малых лебедей.
— Мы живем в такое время, когда исчезли или находятся на грани исчезновения многие животные и растения донских степей, включая некогда промысловые виды, — говорит Виктор Миноранский. — А здесь, в заповеднике, потрясающее биоразнообразие. Например, есть самое крупное в питомниках РФ стадо сайгаков. Да, изменение климата и хозяйственная деятельность человека в последнее время негативно отражается на природе степи. Поэтому одна из главных задач заповедника — экологическое воспитание и пример надлежащего отношения к природе, от капризов которой зависит продолжительность нашей жизни.
Как добраться
В заповедник можно попасть с экскурсией или при наличии специального разрешения. Типовая экскурсия начинается в 6:00 — 6:30 утра в Ростове-на-Дону. Время в пути — примерно 4,5 часа. Возвращение обратно — к 20:00. За это время туристы успевают пройти экотропами, послушать небольшую лекцию и созерцать степь в первозданной красе.