Как благодаря ученым на Дону появились мустанги и зацвели дикоросы

Ростовская область — территория интенсивного земледелия, где за сто лет изменился ландшафт. Иными словами, степи Дона перепаханы от и до. Что, с одной стороны, позволяет кормить людей, а с другой — истощает некогда целинные земли, превращая их в безжизненную пустыню. Именно в такой антропогенной пустыне 30 лет назад появился степной биосферный заповедник. Сегодня эту цветущую местность называют донским природным чудом. Что же в ней такого необычного?