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Как без паники подготовиться к учебном году: пять советов

До первого сентября осталось меньше месяца — самое время вспомнить о приближающемся новом учебном годе. Как подготовить себя и детей к предстоящей учебе, рассказала эксперт образовательной платформы «Инфоурок» Елена Овсянникова.

Источник: AP 2023

Важно делать это в спокойном режиме, не создавая лишнего стресса себе, ребенку и окружающим вам людям.

Налаживаем график

На каникулах приятно поспать подольше! Но в августе, увы, пора возвращаться в школьный режим. С начала месяца эксперт советует начинать сдвигать график ребенка так, чтобы подъем утром 1 сентября не был для него стрессом, и День Знаний он начинал выспавшимся и бодрым.

Подогреваем ожидания

Чтобы начало обучения в школе было настоящим праздником, готовьтесь к нему заранее. Выберите вместе с ребенком форму, портфель, учебные принадлежности. Очень важно, чтобы эти вещи нравились ребенку. Не забудьте про наклейки на тетради с любимыми актерами или мультипликационными героями, брелоки и прочие мелочи, которые скрасят серые учебные будни.

Пробуждаем интерес

Покажите ребенку, как школьные знания можно применить на практике. Сходите с ним в интерактивные музеи или посетите город профессий, где дети могут попробовать себя в разных ролях. По словам Елены Овсянниковой, такие поездки помогут ребенку выбрать любимые предметы и поднимут мотивацию к обучению.

Готовим рабочее место

Вместе с ребенком приведите рабочий стол в порядок. Проверьте, что ему удобно заниматься, что ничего лишнего его не отвлекает и он готов к новым знаниям.

Проверяем домашнее задание

В августе — самое время проверить, что задавалось на лето, успеть сделать то, что еще не успел, исправить те задания, в которых он ошибся.

Кроме того, выполнение заданий поможет ему плавно и постепенно влиться в учебный ритм, поэтому первые домашние задания в сентябре не будут для него стрессом, пояснила эксперт.