Как без паники подготовиться к учебном году: пять советов

На каникулах приятно поспать подольше! Но в августе, увы, пора возвращаться в школьный режим. С начала месяца эксперт советует начинать сдвигать график ребенка так, чтобы подъем утром 1 сентября не был для него стрессом, и День Знаний он начинал выспавшимся и бодрым.