Как бесплатно получить данные о страховании машин и жилья

Как пишет «Объясняем. РФ», с 1 октября заработала Единая служба автоматизированной информационной системы — АИС страхования. Теперь в ней хранятся все данные о страховании машин и жилья.
В АИС можно бесплатно посмотреть, например, страховую историю, найти старые договоры, проверить действующий полис ОСАГО и узнать свой коэффициент бонус-малус (КБМ). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте НСИС через «Госуслуги» или онлайн-банк и выбрать нужный вид документа. Уже через несколько минут во вкладке «Обращения» появится результат.
В электронном виде данные можно получать без ограничений, в бумажном — не чаще двух раз в год, уточнили специалисты.
Страховку всегда предлагается приобрести при покупке билета на сайте РЖД. Так ли она нужна и поможет ли в случае ЧП, объяснил адвокат.