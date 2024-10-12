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Как бесплатно получить данные о страховании машин и жилья

Все данные о страховании предоставляются бесплатно. Эксперты рассказали, как их найти.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Vecteezy.com

Как пишет «Объясняем. РФ», с 1 октября заработала Единая служба автоматизированной информационной системы — АИС страхования. Теперь в ней хранятся все данные о страховании машин и жилья.

В АИС можно бесплатно посмотреть, например, страховую историю, найти старые договоры, проверить действующий полис ОСАГО и узнать свой коэффициент бонус-малус (КБМ). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте НСИС через «Госуслуги» или онлайн-банк и выбрать нужный вид документа. Уже через несколько минут во вкладке «Обращения» появится результат.

В электронном виде данные можно получать без ограничений, в бумажном — не чаще двух раз в год, уточнили специалисты.

Страховку всегда предлагается приобрести при покупке билета на сайте РЖД. Так ли она нужна и поможет ли в случае ЧП, объяснил адвокат.