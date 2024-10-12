Как бесплатно получить данные о страховании машин и жилья

В АИС можно бесплатно посмотреть, например, страховую историю, найти старые договоры, проверить действующий полис ОСАГО и узнать свой коэффициент бонус-малус (КБМ). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте НСИС через «Госуслуги» или онлайн-банк и выбрать нужный вид документа. Уже через несколько минут во вкладке «Обращения» появится результат.