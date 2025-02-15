Как бабушки. Эксперты назвали популярные сегодня суперфуды СССР

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и к.б.н., биолог Екатерина Баранова рассказали о том, какие полезные продукты, известные еще со времен СССР, сегодня активно используются, и на что обращать внимание при их покупке.
Гематоген
Сладкий вкус этого лакомства знаком всем советским детям. «Это реальный суперфуд. И после войны этот продукт послужил просто спасением множества людей. Он и сейчас делается из бычьей крови», — отметила Баранова.
Рекомендованная доза в день — шесть долек или 50 граммов. Как заметила биолог, он может стать отличной альтернативой шоколаду и прочим сладостям.
При покупке современного гематогена очень важно читать состав на упаковке. «Можно встретить гематоген модифицированный, в котором не будет никаких молочных добавок, они будут заменены загустителями. Для людей, у которых может быть аллергия на белки и глютены, могут быть добавки крахмальные. Сегодня рецептов гораздо больше, чем раньше. Поэтому смотрите состав», — пояснила биолог.
Морская капуста
Растение сложное, для человеческого организма в нем полезны все элементы. «Один из немногих продуктов, в которых есть витамин D и йод», — отметил Мясников.
И этот продукт позволит восстановить баланс микроэлемента, с чем не справится даже йодированная соль.
Рыбий жир
Мясников отметил, что все, что тут можно сказать про такой продукт — просто надо. Ведь в нем омега-3. Особенно он важен для детей, так как задействован в развитии мозга.
Чайный гриб
И Мясников, и Баранова высоко оценили питательную ценность чайного гриба. «Это прекрасный продукт, много профилактических свойств имеет. Но в нем есть сахар, так что не всем он подходит без ограничений и в больших количествах. Но это реально здоровый продукт и супербиотехнология. В нем сложнокомпонентный состав, каждый из компонентов делает свое дело. При этом подделки чайного гриба неконкурентоспособны», — заметила Баранова.
Доктор Мясников и вовсе заметил, что в последние годы чайный гриб —чуть ли не единственное его питье.
Кукумария
Еще один суперфуд, которого много не съесть, но при этом крайне полезный. Биолог Баранова отметила, что он доказанно отличается противораковыми свойствами. Речь про так называемого морского огурца. «Состав фантастический, реально может восстанавливать от большего количества болезней. Главный плюс, что много его не съешь», — пояснила биолог.
Естественно, все должно быть в меру. И не надо пытаться есть тонну морской капусты, если отмечаются проблемы с йодом и щитовидной железой. Но что-то полезное от такой еды можно взять на вооружение.