Как бабушки. Эксперты назвали популярные сегодня суперфуды СССР

И Мясников, и Баранова высоко оценили питательную ценность чайного гриба. «Это прекрасный продукт, много профилактических свойств имеет. Но в нем есть сахар, так что не всем он подходит без ограничений и в больших количествах. Но это реально здоровый продукт и супербиотехнология. В нем сложнокомпонентный состав, каждый из компонентов делает свое дело. При этом подделки чайного гриба неконкурентоспособны», — заметила Баранова.