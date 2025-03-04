Как бабушке добиться права видеть внуков

«Бабушка может обратиться в суд, — объясняет адвокат Анна Аржанникова. — У нее есть право через суд определить порядок общения с ребенком. И то же самое касается других родственников ребенка — дедушек, братьев, сестер и других. Их право на общение закреплено в статье 67 Семейного кодекса Российской Федерации. Если родители отказывают в этом, то орган опеки и попечительства может обязать их не препятствовать этому общению. Если мера не дала должного эффекта, близкие родственники могут обратиться в суд. Это делается совместно с представителем органа опеки и попечительства. Суд разрешает данный спор исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения».
Чаще всего бабушка или дедушка обращаются с иском об определении порядка общения совместно с иском отца ребенка, находящимся в разводе и проживающим отдельно. Как правило, это делается для увеличения времени общения отца с маленьким ребенком. Фактически все это время суммируется, а бабушка и дедушка общаются с ребенком вместе с отдельно проживающим родителем.
«Такие иски не редкость, — добавляет адвокат. — А вот чтобы родители возражали против общения ребенка с бабушкой, а она добивалась его через суд, все же более редкий случай. В моей практике это было однажды. Относительно недавно мать на время поместила дочь в приют в связи с тяжелой жизненной ситуацией. И запретила общаться бабушке с ней, навещать в приюте. Органы опеки и попечительства поддержали мать, но суд встал на сторону бабушки».