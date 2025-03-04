Как бабушке добиться права видеть внуков

«Бабушка может обратиться в суд, — объясняет адвокат Анна Аржанникова. — У нее есть право через суд определить порядок общения с ребенком. И то же самое касается других родственников ребенка — дедушек, братьев, сестер и других. Их право на общение закреплено в статье 67 Семейного кодекса Российской Федерации. Если родители отказывают в этом, то орган опеки и попечительства может обязать их не препятствовать этому общению. Если мера не дала должного эффекта, близкие родственники могут обратиться в суд. Это делается совместно с представителем органа опеки и попечительства. Суд разрешает данный спор исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения».