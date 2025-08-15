Как Азербайджан становится на путь Украины

В конце июля из столицы Нагорного Карабахаа исчезли все 25 памятников и бюстов, воздвигнутых в память о выдающихся деятелях армянского происхождения, отчиталось армянское Агентство по развитию культуры и туризма Арцаха (Нагорного Карабаха).
Как уточнило ведомство, это подтверждается анализом спутниковых снимков Google Earth и публикациями в азербайджанских соцсетях. Так, с территории города Ханкенди были вывезены памятники маршалу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, летчику Нельсону Степаняну, а также деятелям культуры, в том числе музыканту Генриху Бархударяну, поэту и писателю Ованесу Туманяну, художнику Ивану Айвазовскому. Кроме того, под демонтаж попали памятники большевикам и революционерам, в том числе Степану Шаумяну, Александру Мясникяну, и военным деятелям Нагорного Карабаха.
Как отметил в разговоре с ВФокусе Mail кандидат исторических наук и заместитель директора Института стран Азии и Африки РУДН Евгений Семибратов, действия Баку преследуют две ключевые цели:
«Во-первых, это подготовка исторической базы для утверждения, будто армян в Нагорном Карабахе никогда не было, несмотря на компактное проживание обеих этнических групп в регионе на протяжении столетий. Вторая причина в том, что в Азербайджане развернута кампания по декоммунизации и борьбе с советским наследием».
По словам эксперта, после распада СССР территория была признана частью Азербайджана на международном уровне, в том числе с молчаливого согласия Армении, но сейчас там идет зачистка этнокультурного поля.
Азербайджан становится на украинский путь «декоммунизации»
«Происходят процессы, отчасти схожие с украинскими, поскольку память о Великой Отечественной войне остается важным элементом исторической политики и инструментом российского влияния на постсоветском пространстве», — пояснил политолог. В качестве примера он привел параллели с ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии, где признание независимости опиралось на исторические и культурные связи.
«Однако в Азербайджане мы видим несколько иную стратегию: снос памятников Ивану Айвазовскому, Ованесу Туманяну, Хачатуру Абовяну и даже Андрею Сахарову — это не просто проявление антиармянской риторики, но и осознанное дистанцирование от России», — добавил Семибратов.
По его мнению, эти фигуры, в первую очередь, олицетворяют общее наследие, в том числе совместную победу в Великой Отечественной войне, где армяне, азербайджанцы и русские сражались бок о бок. Отказ от этой памяти — это не только предательство героев всех народов, но и прямой вызов российской «мягкой силе», особенно на фоне отсутствия Ильхама Алиева на параде Победы 9 мая и его недавних заявлений о крушении президентского самолета в 2024 году как «шаге назад» в отношениях с Москвой.
Эксперт отмечает, что памятники, включая бюст Айвазовского — русского художника армянского происхождения, установленный в Нагорном Карабахе российскими миротворцами в 2021 году, — вряд ли будут возвращены Армении или сохранены в музеях. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ранее заявлял, что снос вполне логичен и законен, так как бюст художника был установлен без разрешения азербайджанской стороны, что стало «явным проявлением неуважения России к суверенитету Азербайджанской Республики».
«Скорее всего, эти памятники просто уничтожат, чтобы окончательно стереть следы армянского присутствия в Карабахе и закрепить разрыв с “колониальным” советским прошлым», — добавил политолог. По его мнению, эта политика может создать опасный прецедент для дальнейшего демонтажа советских памятников по всему Азербайджану, что, в свою очередь, не только обострит отношения с Россией, но и «поставит под удар общую историческую идентичность постсоветского пространства».
Дарья Баева