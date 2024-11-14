Как автомобилистам ездить из Москвы в Джанкой после обрушения моста

Как сообщили в государственном казенном учреждении «Служба автомобильных дорог Республики Крым», обрушение моста не создаст никаких проблем для тех, кто направляется на полуостров, потому что это не региональная дорога, а межмуниципальная. Все региональные дороги открыты, функционируют в рабочем режиме, пропускная способность на них сохраняется. Также в республиканской службе управления дорог сообщили, что в ближайшее время будет опубликована схема объезда аварийного участка. Произошедшая авария не создаст никаких проблем и для местных автомобилистов. Также в крымском дорожном управлении назвали причиной обрушения моста перегруз автомобиля. На дороге висел знак, указывающий ограничение по весу, но водитель его проигнорировал.