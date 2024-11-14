Как автомобилистам ездить из Москвы в Джанкой после обрушения моста

Как сообщили в государственном казенном учреждении «Служба автомобильных дорог Республики Крым», обрушение моста не создаст никаких проблем для тех, кто направляется на полуостров, потому что это не региональная дорога, а межмуниципальная. Все региональные дороги открыты, функционируют в рабочем режиме, пропускная способность на них сохраняется. Также в республиканской службе управления дорог сообщили, что в ближайшее время будет опубликована схема объезда аварийного участка. Произошедшая авария не создаст никаких проблем и для местных автомобилистов. Также в крымском дорожном управлении назвали причиной обрушения моста перегруз автомобиля. На дороге висел знак, указывающий ограничение по весу, но водитель его проигнорировал.
Как прокомментировал произошедшее президент дорожной ассоциации «Содружество эксплуатирующих организаций» Алексей Амелёхин, проблема перегруза автомобилей существует, чтобы её решить, нужно ввести систему взимания штрафов и установить на дорогах пункты весогабаритного контроля.