Советы по аренде автомобиля за границей: что нужно знать

Также стоит не забывать о максимальном возрасте для аренды: например, в Ирландии это 79 лет. Туристы в возрасте от 75 до 79 лет должны иметь письмо от врача о том, что они хорошо себя чувствуют, а также справку от их страховой компании, подтверждающую, что они не попадали в аварии в течение последних пяти лет.