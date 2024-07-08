Советы по аренде автомобиля за границей: что нужно знать

Процесс поиска автомобиля может быть довольно сложным, особенно если вы не опытный турист. В этой статье мы познакомим вас с самыми важными вещами, которые нужно знать. Рассказываем о нюансах международного проката, где искать машину и как оплатить аренду.
Убедитесь, что вы имеете право водить за границей
Для международной аренды автомобилей вам потребуется не только наличие водительских прав. Также стоит учесть возрастные ограничения, которые различаются в зависимости от страны. Минимальный возраст для аренды автомобиля может быть от 18 до 25 лет, и каждая компания сама определяет свои правила. Некоторые страны также взимают дополнительную плату за аренду для молодых водителей до 25 лет. Необходимо помнить, что многие государства требуют минимум один год опыта вождения.
Также стоит не забывать о максимальном возрасте для аренды: например, в Ирландии это 79 лет. Туристы в возрасте от 75 до 79 лет должны иметь письмо от врача о том, что они хорошо себя чувствуют, а также справку от их страховой компании, подтверждающую, что они не попадали в аварии в течение последних пяти лет.
Проверьте, что у вас есть все необходимые документы
Перед тем как отправиться в путешествие, убедитесь, что все справки у вас с обой. Для аренды автомобиля обязательно иметь при себе: заграничный паспорт, российские и международные права, распечатанный ваучер с номером бронирования, если арендуете через сайт, виза и кредитная карта. Помните, что без национальных водительских прав международные не действительны.
Международное водительское удостоверение (IDP) — это документ, который позволяет вам водить машину на законных основаниях в зарубежных странах, где ваши российские права могут не быть действительны. Он служит официальным переводом прав и содержит вашу личную информацию, фотографии и категории прав.
Заранее ознакомьтесь с местными законами о вождении
Прежде чем отправиться в путь, изучите правила каждой страны, включая значение различных дорожных знаков и разметок.
На сайтах аренд автомобилей обычно есть советы по вождению в некоторых странах. Не забывайте, что во многих государствах правостороннее движение, например, в Великобритании. Помните о законе про использование ремней безопасности: его нужно строго соблюдать. В странах Европы, если водитель и пассажиры едут непристегнутыми, то их штрафуют на месте.
В разных странах есть свои особенности ПДД. Например, в Европе максимальная скорость в населенных пунктах ограничена 50 км/ч, а в в Германии запрещено показывать поворотник при въезде на круговое движение. Также изучите, как обозначаются знаки (в милях или километрах) и какое существует ограничение скорости в месте, куда вы едете.
Изучите международные и локальные сервисы аренды и правила их аренды
Когда вы ищете автомобиль для аренды, важно знать, что есть два типа компаний, предоставляющих услуги проката: международные и локальные.
Плюсы международных — представителей таких организаций вы можете встретить прямо в аэропорту: как правило, они предлагают широкий выбор машин. Однако стоимость аренды у них в два-три раза выше, чем на сайтах.
Среди плюсов локальных прокатных компаний — низкие цены, особенно в пиковый сезон. Но найти транспорт в отличном состоянии может быть сложно, так как надежность сервиса под вопросом. Будет ли возвращен депозит, не обманут ли вас относительно состояния автомобиля и окажут ли помощь в случае чрезвычайной ситуации — все это вопросы, ответы на которые можно найти только через отзывы других туристов: советуем их изучить.
Как оплачивать аренду автомобиля за границей
В 2024 году не получится оплатить аренду автомобиля за границей картами Visa и Mastercard выпущенными в России. Поэтому лучше использовать карты зарубежных банков, если они у вас есть. Иногда компании требуют именную. Предварительно проверьте информацию на сайте проката. В локальных сервисах аренды условия часто более гибкие, чем в международных. Если оплатить картой не получается, попробуйте заранее связаться с компанией, чтобы расплатиться наличными по прибытии.
Что еще необходимо знать
Перед началом использования автомобиля следует тщательно просмотреть акт выдачи, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Проверьте состояние машины, обойдя ее вокруг, и обратите внимание на любые царапины или сколы, которые могли быть не отмечены в документе. Важно зарегистрировать все обнаруженные дефекты, чтобы избежать неприятных ситуаций при возврате автомобиля. Также важно проверить обивку салона и исправность приборов, включая фары и кондиционер. Не забудьте удостовериться в наличии аптечки.
При аренде автомобиля сервисы блокируют депозит на вашей карте. Вернут его в течение 30 дней после возврата машины, однако если будут штрафы или потребуется ремонт, эту сумму вычтут из депозита.
Некоторые компании внимательно отслеживают пробег машины во время аренды. Информация о дополнительной плате за превышение километража обычно указывается при оформлении автомобиля на веб-сайте или в контракте.
Автор: Елизавета Чеботарева