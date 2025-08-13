Как Америка хочет переиграть Россию 15 августа: Трамп устанавливает новые правила взаимодействия стран

Внешняя политика Трампа полностью соответствует неолиберальной концепции асимметричного взаимодействия, согласно которой успех в торговых отношениях достигается, как бы это странно ни звучало, наличием у страны торгового дефицита. Торговый дефицит крупного экономического партнера может укрепить его переговорные позиции путем введения высоких пошлин и торговых барьеров для страны с торговым префицитом. В свою очередь, страна с префицитом не сможет полноценно ответить ввиду относительного отсутствия у нее достаточного взаимного импорта. То есть Трамп умело проводит гибридные операции в «серой зоне» противоборства, коими являются так называемые торговые войны.