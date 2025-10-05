Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадырову присвоили новое звание

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоили звание Героя ЧР и вручили медаль.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Чечня сегодня».

По информации издания, награду руководителю региона России вручил премьер-министр Чечни Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном.

«Присваивается высшее звание Героя Чеченской Республики с вручением медали “Золотая звезда” главе Чеченской Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — сказал он.

Спикер уточнил, что Кадыров получил награду «за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала» Чечни.

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что не любит получать подарки.