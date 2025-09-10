Кадыров высказался о новой должности своего племянника в бывшем «Даноне»

В беседе с журналистами Кадыров пояснил, что назначение Закриева связано с его профессиональным опытом и результатами работы на госслужбе. До перехода в бизнес Закриев занимал должность вице-премьера и министра сельского хозяйства Чеченской Республики. После передачи акций «Данон Россия» во временное управление Росимущества, именно ему доверили руководство компанией, сменившей название на Health&Nutrition.