Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный

«Самым красивым, самым удобным, самым уютным. Чтобы самые великие ученые у нас были: и религиозные, и другие направления. Чтобы это была кузницей кадров… чтобы люди хотели приезжать к нам жить», — сказал Кадыров на открытии транспортной развязки на пересечении центральных улиц Грозного, отвечая на вопрос журналиста, каким он хочет видеть Грозный.