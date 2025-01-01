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Кадыров рассказал, каким хочет видеть Грозный

ГРОЗНЫЙ, 1 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о желании сделать Грозный самым красивым и уютным городом, чтобы он стал кузницей кадров, и люди хотели туда приезжать жить, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Самым красивым, самым удобным, самым уютным. Чтобы самые великие ученые у нас были: и религиозные, и другие направления. Чтобы это была кузницей кадров… чтобы люди хотели приезжать к нам жить», — сказал Кадыров на открытии транспортной развязки на пересечении центральных улиц Грозного, отвечая на вопрос журналиста, каким он хочет видеть Грозный.