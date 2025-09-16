Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул коня

О том, что в Чехии украден принадлежащий Кадырову жеребец по кличке Зазу, чиновник сообщил в марте 2023 года. Глава Чечни приобрел животное в 2012 году перед кубком мира по скачкам в Дубае. С 2014-го конь содержался на конюшне в Чехии, так как в отношении Кадырова были введены санкции, а все его имущество заморожено.