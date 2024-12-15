Кадыров призвал закрыть салоны красоты с неподобающей рекламой

«Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в Telegram-канале на чеченском языке.