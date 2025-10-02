Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

Кадыров отметил, что вопрос переименования населенных пунктов поднимался в Чечне неоднократно, в частности, речь шла про Грозный. Однако после двух военных кампаний несмотря на то, что столицу хотели перенести, название сохранили, указал он. «Название Грозного же не меняем мы. Мы меняем те названия, которые абсолютно не подходят созданным нами городам Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу и будем этого добиваться впредь и это все знают», — сказал он.