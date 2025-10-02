Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковника Владимира Шаманова необходимо отправить под трибунал, за «преступления, которые он совершал».
Ранее Шаманов раскритиковал чеченские власти за решение переименовать казачьи станицы.
Кадыров отметил, что Чечня с каждым днем меняется в лучшую сторону, но существуют люди, которым это не нравится, в том числе и на федеральном уровне. «Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом», — сказал Кадыров на мероприятии, посвященном дню учителя в Грозном (цитата по ЧГТРК «Грозный»).
Кадыров отметил, что вопрос переименования населенных пунктов поднимался в Чечне неоднократно, в частности, речь шла про Грозный. Однако после двух военных кампаний несмотря на то, что столицу хотели перенести, название сохранили, указал он. «Название Грозного же не меняем мы. Мы меняем те названия, которые абсолютно не подходят созданным нами городам Мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ. Мы всегда добивались того, что нужно нашему народу и будем этого добиваться впредь и это все знают», — сказал он.