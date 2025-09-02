Кадыров опубликовал видео с Трампом в образе чеченца

На опубликованном видео на фоне Белого дома и флага США можно увидеть изображение Трампа, утверждающего, что его отец был вынужден покинуть свою родину в ходе сталинской депортации, однако никогда не забывал свои корни. Он также пообещал вскоре «приехать домой» и «посадить» чеченцев на пенсию с 16-ти лет.