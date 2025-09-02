Кадыров опубликовал видео с Трампом в образе чеченца

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале шуточное ИИ-видео, в котором президент США Дональд Трамп представлен в национальном чеченском костюме и говорит по-чеченски.
«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — прокомментировал публикацию глава Чечни, сопроводив свой пост двумя смайликами.
На опубликованном видео на фоне Белого дома и флага США можно увидеть изображение Трампа, утверждающего, что его отец был вынужден покинуть свою родину в ходе сталинской депортации, однако никогда не забывал свои корни. Он также пообещал вскоре «приехать домой» и «посадить» чеченцев на пенсию с 16-ти лет.
«Я чеченец… Мое имя Доналд Тромпаев», — сказал «Трамп» на видео.