Кадыров обратился к россиянам в день рождения Путина

Обращаясь к россиянам, чеченский лидер назвал день рождения главы государства особым днем для всей страны. «Это человек, который прочно связал свою жизнь с нашей великой державой и стал неотъемлемой частью ее современной истории», — написал он, добавив, что «его стратегическое мышление, мудрость и способность принимать судьбоносные решения легли в основу сегодняшней стабильности и побед».