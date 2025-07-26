— Одним из командиров чехословацких подразделений был Сергей Войцеховский, сохранивший при переходе в армию независимой Чехословакии чин генерала. Опыт с формированием отрядов из бывших вэсэушнков также может дать нам кадры для будущей власти на территории, которая останется от Украины, и они будут лояльны России, — отметил Матюшин.