«Кадры для будущей власти»: почему из бывших украинских военных формируют подразделения ВС РФ

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сообщил, что из украинских военнослужащих, попавших в плен формируются подразделения российской армии. На службу России приходят те, кто не хочет возвращаться на Украину.
— На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ, — рассказал ТАСС Водолацкий.
Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин подтвердил ВФокусе Mail, что такие подразделения присутствуют на фронте. Один из самых известных это батальон имени Максима Кривоноса.
— Насколько мне известно в подразделении служат представители самых разных регионов Украины, в том числе и из западных областей. Появляются и отряды, созданные по территориальному признаку. Совсем недавно в бой вступил отряд имени Мартына Пушкаря, — рассказал Матюшин.
Эксперт напомнил об опыте русской армии в Российской империи, в которую вербовали чехов и словаков, сражавшихся за освобождение своей земли.
— Одним из командиров чехословацких подразделений был Сергей Войцеховский, сохранивший при переходе в армию независимой Чехословакии чин генерала. Опыт с формированием отрядов из бывших вэсэушнков также может дать нам кадры для будущей власти на территории, которая останется от Украины, и они будут лояльны России, — отметил Матюшин.
Точное количество украинских пленных не известно, но на переговорах в Стамбуле представители России и Украины договорили провести обмен 1200 на 1200.