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«Кадры для будущей власти»: почему из бывших украинских военных формируют подразделения ВС РФ

Украинские военные переходят на сторону России и формируют свои подразделения. Военный эксперт Александр Матюшин рассказал, как после победы в СВО эти люди могут помочь Москве.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сообщил, что из украинских военнослужащих, попавших в плен формируются подразделения российской армии. На службу России приходят те, кто не хочет возвращаться на Украину.

— На сегодняшний день есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой, хотят остаться здесь. Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии под командованием ВС РФ, — рассказал ТАСС Водолацкий.

Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин подтвердил ВФокусе Mail, что такие подразделения присутствуют на фронте. Один из самых известных это батальон имени Максима Кривоноса.

— Насколько мне известно в подразделении служат представители самых разных регионов Украины, в том числе и из западных областей. Появляются и отряды, созданные по территориальному признаку. Совсем недавно в бой вступил отряд имени Мартына Пушкаря, — рассказал Матюшин.

Эксперт напомнил об опыте русской армии в Российской империи, в которую вербовали чехов и словаков, сражавшихся за освобождение своей земли.

— Одним из командиров чехословацких подразделений был Сергей Войцеховский, сохранивший при переходе в армию независимой Чехословакии чин генерала. Опыт с формированием отрядов из бывших вэсэушнков также может дать нам кадры для будущей власти на территории, которая останется от Украины, и они будут лояльны России, — отметил Матюшин.

Точное количество украинских пленных не известно, но на переговорах в Стамбуле представители России и Украины договорили провести обмен 1200 на 1200.