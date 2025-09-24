Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин утвердил производственный календарь на 2026 год

Исходя из постановления, подписанного председателем правительства РФ Михаила Мишустина, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год. Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году.

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении.

Таким образом, в частности, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Последний день 2026 года — 31 декабря — будет нерабочим. Это следует из подписанного постановления правительства.

В 2025 году россияне также будут отдыхать 31 декабря.

Нерабочие дни на майские праздники в 2026 году продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.