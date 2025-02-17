Кабмин разрешил применять биометрию для посадки на поезд

«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено», — сказано в сообщении.
Как предполагается, закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году, а граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. «Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы», — добавили в аппарате вице-премьера.
Как отметил сам Григоренко, биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. «Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — сказал он.
Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.