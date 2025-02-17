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Кабмин разрешил применять биометрию для посадки на поезд

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, разрешающее применять биометрические данные гражданам для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика имеется техническая возможность. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Источник: РЖД

«Правительство разрешило применять биометрию для посадки на поезд, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Соответствующее постановление утверждено», — сказано в сообщении.

Как предполагается, закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году, а граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. «Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы», — добавили в аппарате вице-премьера.

Как отметил сам Григоренко, биометрия станет альтернативой предъявлению бумажного билета или паспорта, но не заменит их. «Пассажир всегда сможет выбрать наиболее предпочтительный способ получения услуги», — сказал он.

Единая биометрическая система — цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи, получение сим-карты и ряд других.

Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.