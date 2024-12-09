Кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Так, кабмин отмечает, что отказ в приеме на обучение в случае непрохождения тестирования на знание русского языка не в полной мере согласуется положениями закона «Об образовании в РФ». Имеется в виду норма закона, в соответствии с которой иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами РФ правами на образование на общедоступной и бесплатной основе.