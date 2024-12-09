Кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике. «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в проекте отзыва, утвержденном правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Так, кабмин отмечает, что отказ в приеме на обучение в случае непрохождения тестирования на знание русского языка не в полной мере согласуется положениями закона «Об образовании в РФ». Имеется в виду норма закона, в соответствии с которой иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами РФ правами на образование на общедоступной и бесплатной основе.
«Предлагаемые изменения необходимо привести в соответствие с положениями международных договоров РФ. В частности, соглашением о сотрудничестве в области образования, заключенного государствами — участниками СНГ, установлено, что лица, постоянно проживающие на территории одного из государств — участников и имеющие гражданство другого государства — участника, получают образование на всех уровнях на условиях, установленных для граждан РФ», — говорится в проекте отзыва.
Кроме того, по мнению кабмина, законопроект нуждается в доработке в части определения правового положения в РФ несовершеннолетних иностранных граждан, которые не смогут посещать образовательные учреждения в связи с выявлением по итогам тестирования незнания ими русского языка. Как отмечают в правительстве, реализация инициативы приведет к возникновению дополнительных бюджетных расходов, «однако положения об источниках финансирования новых расходных обязательств в законопроекте отсутствуют».
О законопроекте
Согласно законопроекту иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Предполагается, что тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения РФ.
Методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, определение критериев оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение тестирования, будет осуществлять Рособрнадзор, следует из текста документа.
«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ», — указывается в законопроекте.
В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.