Кабмин одобрил идею не принимать в гражданство РФ в случае отказа от присяги

Корректировки планируется внести в закон «О гражданстве Российской Федерации». Сейчас, согласно ему, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство РФ иностранцы, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Решение о приеме в гражданство РФ вступает в законную силу со дня принесения человеком присяги, но считается недействительным, если она не принесена в течение одного года.