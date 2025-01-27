Кабмин одобрил идею не принимать в гражданство РФ в случае отказа от присяги

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.
Корректировки планируется внести в закон «О гражданстве Российской Федерации». Сейчас, согласно ему, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство РФ иностранцы, кроме несовершеннолетних и недееспособных. Решение о приеме в гражданство РФ вступает в законную силу со дня принесения человеком присяги, но считается недействительным, если она не принесена в течение одного года.
Формулировку этой статьи предлагается уточнить так, чтобы учесть случаи отказа от принесения присяги или смерти до прохождения такой процедуры. При подобном развитии событий решение о предоставлении гражданства также будет считаться недействительным.
Понизить возраст принятия присяги до 14 лет предлагается потому, что ответственность за совершение некоторых преступлений наступает именно с этого момента. А приобретенное гражданство, согласно действующим нормам, может быть прекращено «в случае сообщения заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выразившееся в том числе в совершении преступления».
Авторы считают, что новое решение поспособствует повышению патриотического духа и соблюдению законов. Документ был внесен в Госдуму в ноябре группой депутатов от разных фракций. Это лишь один из пакета законопроектов, уточняющих вопросы гражданства.