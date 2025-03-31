Кабмин не поддержал законопроект о полном запрете вейпов

«Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации. <…> Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась», — указано в документе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также выступал за полный запрет вейпов. В середине января он провел опрос в своем Telegram-канале, в котором приняли участие 265,5 тысячи человек, более 70% респондентов поддержали идею запрета.
В начале февраля президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий административные штрафы за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Размер штрафов для граждан варьируется от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для юридических лиц — от полутора до двух миллионов рублей.