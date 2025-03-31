Кабмин не поддержал законопроект о полном запрете вейпов

В начале февраля президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий административные штрафы за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Размер штрафов для граждан варьируется от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для юридических лиц — от полутора до двух миллионов рублей.