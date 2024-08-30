Кабачковая икра: чем полезна и вредна для здоровья

Лучше всего кабачковая икра будет в период созревания кабачков, то есть с начала июля до середины сентября. Массовая доля сухого вещества в кабачковой икре должна быть более 18%. В противном случае есть вероятность, что икра была приготовлена из размороженных кабачков, а значит, будет иметь водянистый вкус и слабый аромат.