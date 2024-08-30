Кабачковая икра: чем полезна и вредна для здоровья

В Роскачестве рассказали, в чем польза кабачковой икры, как ее правильно выбрать и хранить.
Польза кабачковой икры
В состав кабачковой икры входят всевозможные витамины и минералы, в том числе:
- витамины группы В;
- витамины С, Е, РР;
- калий;
- кальций;
- магний;
- железо.
Кабачковая икра содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которая способствует нормализации работы кишечника и помогает в профилактике запоров. Также продукт является легкоусвояемым, поэтому его можно употреблять при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Также кабачковая икра является низкокалорийным продуктом, поэтому его можно употреблять тем, кто придерживается какой-либо диете.
Вред и противопоказания
В первую очередь, стоит обратить внимание на состав кабачковой икры. Если у есть аллергия на морковь, томаты, кабачки или лук, следует воздержаться от употребления продукта.
Врачи советуют отказаться от кабачковой икры в период обострения заболеваний поджелудочной железы. Дело в том, что в некоторых случаях для обеспечения более длительного хранения в закуску добавляют уксус, который может усилить симптомы.
Также кабачковая икра стимулирует выработку панкреатических соков. Их ферменты усиливают патологию поджелудочной железы.
В магазинной кабачковой икре может находиться множество консервантов. Поэтому стоит отказаться от продукта при заболеваниях печени.
Как правильно выбирать и хранить
При покупке кабачковой икры следует обращать внимание на этикетку на упаковке. В составе должно быть как можно меньше консервантов и красителей. Также обязательно нужно проверить дату производства и срок годности и отдавать предпочтение проверенным производителям.
Лучше всего кабачковая икра будет в период созревания кабачков, то есть с начала июля до середины сентября. Массовая доля сухого вещества в кабачковой икре должна быть более 18%. В противном случае есть вероятность, что икра была приготовлена из размороженных кабачков, а значит, будет иметь водянистый вкус и слабый аромат.
Массовая доля жира должна быть более 7%. Конечно, чем меньше жиров, тем лучше, но не в этом случае. Маленький показатель может говорить о том, что во время жарки использовалось недостаточное количество масла, из-за чего продукты, входящие в состав закуски, могли подгореть.
Икра должна иметь однородную текстуру без крупных кусочков. Цвет может варьировать от светло-желтого до оранжевого, но должен быть естественным.
Магазинную кабачковую икру следует хранить в соответствии с рекомендациями на этикетке. После вскрытия банку нужно убирать исключительно в холодильник при температуре от +2 до +6 °C, накрытой стандартной (если у нее имеется соответствующая резьба) или капроновой крышкой. Употребить продукт следует в течение трех-четырех дней.
Если банка закрыта, то кабачковую икру можно хранить до года при соблюдении надлежащих условий.
Нужно постоянно следить за тем, чтобы продукт был без признаков порчи, например, плесени или неприятного запаха.
Вне холодильника продукт можно хранить не более двух часов.
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