К Земле приближается потенциально опасный астероид

По данным сайта, астероид максимально приблизится к Земле 6 декабря в 21.00 UTC (00.00 мск). Ожидается, что минимальное расстояние между небесным телом и Землей составит 0,036 астрономической единицы или чуть более 5,5 миллиона километров. Потенциально опасными считаются астрономические объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 0,05 астрономической единицы или менее 7,5 миллионов километров.

Диаметр астероида 139622 (2001 QQ142), по оценкам ученых, может достигать от 540 до 1200 метров. Скорость объекта составляет 6,66 километра в секунду.

Астрономы впервые заметили астероид 22 августа 2001 года. Совершив виток по своей орбите, он вернулся в «поле зрения» ученых спустя 22 года.

Объект относится к Земля-кроссерам — астероидам, пересекающим орбиту Земли. Однако это не означает, что такой объект обязательно столкнется с планетой.

Астрономическая единица — это единица измерения расстояний в космосе, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.