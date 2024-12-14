К врагам или радости: К чему снится чёрный кот и что значит увидеть кошек во сне по соннику

Даже кошачье мяуканье по Миллеру — не к добру. Оно значит, что у вас есть враг, замаскированный под друга, и он вставляет вам палки в колёса. Если во сне кошка вас поцарапала, то ждите потери части прибыли от сделки, в которой участвуете. Если молодой женщине приснится, что она держит на руках кошку, то ей следует быть внимательнее: её могут вовлечь в какую-нибудь неприятную историю. Чистый белый кот во сне — предвестник неопределённости и лишения прибыли. Если в вашем сне появляются одновременно и кошка, и змея, которые не вздорят друг с другом, это тоже знак хитрой интриги. Скорее всего, вы сейчас поддерживаете своего врага, чтобы разведать у него какую-то тайну, касающуюся вашей персоны.