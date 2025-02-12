В Колорадо прошел парад золотистых ретриверов

Шествие прошло 8 февраля в городе Голден («Золотистый»), штат Колорадо — в нем приняли участие тысячи собак и их хозяев. «В этом году у нас было в 10 раз больше ретриверов, чем в прошлом, не преувеличиваю! Это был настоящий пушистый рай», — делится впечатлениями один из участников фестиваля.
О параде рассказало Yahoo. Мероприятие придумали в Голдене в 2019 году, и с тех пор проводят ежегодно. Местные власти решили с его помощью оживить туризм — зимой сюда почти никто не приезжает, и жизнь замирает.
Событие привязали к Национальному дню золотистых ретриверов (в США есть и такой), который отмечается 3 февраля. За прошедшие годы фестиваль вырос из забавной акции в масштабное событие, куда съезжаются владельцы добродушных мохнатых великанов со всего штата и даже с других концов страны.
На фестивале продают тематические сувениры — все доходы идут местным благотворительным организациям, занимающимся защитой животных. Кроме шествия, у фестиваля есть торжественные вечеринки в честь открытия и закрытия, а также площадки, на которых владельцы собак могут рассказать о своем опыте владения ретривером, познакомиться друг с другом и с теми, кто только собирается завести собаку.
Владельцы собак и гости фестиваля поделились множеством видео в разных соцсетях. Один из комментаторов пишет: «Это рай? Мне кажется, это точно рай». Другой прибавляет, что теперь в его жизни появилась мечта: побывать на этом фестивале и погладить всех этих чудесных собак.