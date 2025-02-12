В Колорадо прошел парад золотистых ретриверов

Шествие прошло 8 февраля в городе Голден («Золотистый»), штат Колорадо — в нем приняли участие тысячи собак и их хозяев. «В этом году у нас было в 10 раз больше ретриверов, чем в прошлом, не преувеличиваю! Это был настоящий пушистый рай», — делится впечатлениями один из участников фестиваля.