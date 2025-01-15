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К чему приводит неправильное лечение гриппа. 5 ошибок

Подробности раскрыл инфекционист Тимаков.

Источник: Freepik

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о том, что неправильное лечение гриппа грозит серьезными осложнениями. В беседе с «Комсомольской правдой» он перечислил 5 основных ошибок при лечении этого заболевания.

Так, при гриппе нельзя принимать аспирин. «У взрослых он повышает риск кровотечений, а у детей может дать опаснейшие побочные реакции, вплоть до комы», — утверждает медик.

Еще одна ошибка — лечение неработающими противовирусными препаратами. По словам Тимакова, иногда назначают лекарство, к действующему веществу которого невосприимчив распространенный сегодня вирус гриппа.

Следующая ошибка — позднее начало лечения противовирусными препаратами. Их эффективность падает, если вирус успел «размножиться в организме».

По мнению эксперта, к гриппу не стоит относиться как к обычной простуде. Попытки перенести недуг на ногах могут быть чреваты осложнениями, в том числе смертельными.

К распространенным ошибкам Тимаков отнес и перегрузки после выздоровления. Они могут быть как физическими, так и эмоциональными. Как минимум две недели нужно беречься, чтобы предотвратить отложенные последствия. Дело в том, что грипп оказывает сильное влияние на «сердечно-сосудистую систему, состояние стенок кровеносных сосудов, свойства крови», может воспалиться сердечная мышца. Так что при физических нагрузках повышается риск инфарктов и инсультов. «Лучший вид физической активности для восстановления после гриппа — обычная ходьба, прогулки на свежем воздухе», — советует Тимаков. Сильные переживания, в свою очередь, провоцируют скачки артериального давления. А это тоже повышает риск инсультов из-за изменений сердечно-сосудистой системы после перенесенного гриппа.

За прошедшую неделю в России зарегистрировали на 31,9% больше случаев ОРВИ и гриппа в сравнении с предыдущей неделей. Превышение среднего показателя по стране было зафиксировано в 45 регионах, сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора вчера, 14 января.

Среди установленных респираторных вирусов больше всего вирусов негриппозной этиологии — это риновирусы и вирус новой коронавирусной инфекции. При сравнительно малом проценте положительных находок вирусов гриппа — их доля все же увеличивается. «Преобладают вирусы гриппа А (H1N1) 2009», — добавили в Роспотребнадзоре.

В начале января в Китае зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека (hMPV). Это один из возбудителей респираторных инфекций, проявляющихся в виде насморка, кашля, лихорадки. Заразившиеся иногда испытывают трудности с дыханием и другие симптомы, свойственные для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем.

Как отметил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев, обычно метапневмовирус не приводит к серьезным проблемам, однако его могут тяжело переносить дети до года и пожилые люди.