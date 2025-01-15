К чему приводит неправильное лечение гриппа. 5 ошибок

К распространенным ошибкам Тимаков отнес и перегрузки после выздоровления. Они могут быть как физическими, так и эмоциональными. Как минимум две недели нужно беречься, чтобы предотвратить отложенные последствия. Дело в том, что грипп оказывает сильное влияние на «сердечно-сосудистую систему, состояние стенок кровеносных сосудов, свойства крови», может воспалиться сердечная мышца. Так что при физических нагрузках повышается риск инфарктов и инсультов. «Лучший вид физической активности для восстановления после гриппа — обычная ходьба, прогулки на свежем воздухе», — советует Тимаков. Сильные переживания, в свою очередь, провоцируют скачки артериального давления. А это тоже повышает риск инсультов из-за изменений сердечно-сосудистой системы после перенесенного гриппа.