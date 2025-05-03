К чему на учениях НАТО готовит Польшу

Польша в координации с партнерами по НАТО запустила новую оборонную миссию по усилению контроля за воздушным пространством, включая зону над Балтийским морем. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в ходе церемонии вручения генеральских званий в президентском дворце. Его заявление приводит радиостанция Polskie Radio.
«Начальник Генерального штаба, а также руководители Общего и Оперативного командования на прошлой неделе запланировали и начали реализацию новой миссии, направленной на обеспечение безопасности воздушного пространства, особенно в районе Балтики», — отметил глава оборонного ведомства.
По его словам, в рамках операции задействованы дополнительные силы, в том числе боевые и патрульные авиационные средства.
К участию в миссии привлечены также союзники по Североатлантическому альянсу. В частности, поддержку оказывают Соединённые Штаты, Великобритания и Швеция.
Новая миссия реализуется на фоне сохраняющегося напряжения в регионе, особенно в контексте активного военного присутствия России в Калининградской области и проведения учений вблизи границ стран НАТО.
Польша последовательно усиливает меры по обеспечению национальной и региональной безопасности, включая модернизацию вооружённых сил, укрепление ПВО и расширение военного сотрудничества с ключевыми западными партнерами.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доцент и профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Николай Межевич рассказал, что Польша в нынешних реалиях считается младшим партнером крупнейших стран НАТО.
«Польша в эту систему вовлечена как младший партнер, потому что все-таки занимает ключевые позиции в Восточной Европе и Балтике. Польша фактически всю информацию передает вышестоящему руководству, но в какой мере информация приходит к самой Польше оценить сложно, скорее всего почти ничего», — поясняет роль Польской Республики в альянсе НАТО эксперт.
По словам Межевича, оценивать реальную боеспособность польских солдат крайне тяжело, так как в отличие от российской или даже украинской армии они не получили полноценного опыта участия в боевых действиях:
«Я был в Варшаве на параде, но могу сказать, что это очень сильно. Это напоминает военный парад в Москве. Это красивые люди, уверенно маршируют, прусский шаг. Но наша армия, в отличие от польской, прошла суровую проверку, а польская не проходила».
Важно отметить, что служба в польской армии не является чем-то престижным, заключает Николай Межевич: «Учитывая, что Польша страна не маленькая, это не Литва, и набрать из 36 миллионов 200 тысяч солдат, это не проблема. Но действительно вопрос престижа профессий. Сейчас в Польской Республике профессия военного, я имею в виду сержантский состав и офицерский, она не очень интересна населению».
Эксперт резюмирует важную тенденцию, присутствующую среди польского населения. Служба в армии в прежней аграрной Польше 20-х и 30-х годов было крайне престижной и популярной. Тогда Польская Республика была сугубо крестьянской страной, однако сегодня, объясняет Межевич, это не так — многие, кто хотел, покинули польское село, а та же работа в аграрном секторе остается крайне прибыльной, что совсем не мотивирует молодых людей идти служить в армию по контракту.
«Зарплат швейцарского гвардейца в Польской Республике нет. Поэтому нету такого престижа. Второй момент: вы можете обеспечивать солдат, когда у вас армия 10 тысяч человек. Если вы ставите задачу в 200−300 тысяч, то это люди, которые из экономики исключены. Наоборот они только потребляют и поэтому конечно на 300 тысяч вы не можете найти адекватного подхода к привлечению на службу», — объясняет профессор Межевич.