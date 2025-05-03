К чему на учениях НАТО готовит Польшу

По словам Межевича, оценивать реальную боеспособность польских солдат крайне тяжело, так как в отличие от российской или даже украинской армии они не получили полноценного опыта участия в боевых действиях:



«Я был в Варшаве на параде, но могу сказать, что это очень сильно. Это напоминает военный парад в Москве. Это красивые люди, уверенно маршируют, прусский шаг. Но наша армия, в отличие от польской, прошла суровую проверку, а польская не проходила».