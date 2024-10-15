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К чему чешутся губы?

Если верить народным приметам, то губы у человека чешутся не просто так. Мало того, есть различия в трактовках для мужчин и женщин, а также в интерпретации, какая именно губа чешется — верхняя или нижняя. Все подробности читайте в справке aif.ru.

Источник: Freepik

К чему чешутся губы у мужчин?

Если зудят губы утром — это к вкусненькому. Скорее всего, вас угостят ароматным кофе с пирожными или сырниками с вареньем.

Днем — к разговору или выяснению отношений с противоположным полом. Вероятно, пообщаетесь со второй половинкой, мамой или сослуживицей. Ничего страшного, просто разговор, который, возможно, принесет пользу обоим.

Чешутся губы веером — стоит держать язык за зубами. Есть угроза ссор с родными или близкими. Лучше промолчать, чем вспылить и наломать дров. Утро вечера мудренее.

К чему чешутся губы у женщин?

Считается, если у женщины зачесались губы, то скоро их поцелуют. Обе губы — встреча с хорошим человеком, правый уголок — к приятным новостям, а левый — к неприятным. Разочарования ждут, если вы почесали губы посередине (в центре).

Некоторые астрологи предупреждают, что если девушка разболтает чей-то секрет или нагрубит кому-то, то зуд в губах может означать, что она ее ждут неприятности. К примеру, ее могут отчитать прилюдно или круг ее знакомых резко поредеет после скандала.

Какие приметы, если чешется верхняя или нижняя губа?

Чешется верхняя губа — большая вероятность поцелуев, особенно если запланировано свидание. Не исключены душевные беседы или приезд родственников, которые тоже будут целовать на радостях.

Нижняя губа — дружеский поцелуй, поцелуй от любимого или встреча с очень близким человеком из числа родных и близких.

Таким образом, примет, связанных с зудом губ, действительно много. Однако не стоит искать мистические причины, если ваши губы чешутся постоянно и выглядят болезненно (корки, покраснение, отечность, пузырьки, трещины в уголках рта и т. п.). В этом случае необходимо срочно обратиться к врачу. Возможно, у вас хейлит (воспаление слизистой оболочки и кожи губ), требующий медикаментозного лечения или даже хирургического вмешательства.