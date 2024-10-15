К чему чешутся губы у мужчин?
Если зудят губы утром — это к вкусненькому. Скорее всего, вас угостят ароматным кофе с пирожными или сырниками с вареньем.
Днем — к разговору или выяснению отношений с противоположным полом. Вероятно, пообщаетесь со второй половинкой, мамой или сослуживицей. Ничего страшного, просто разговор, который, возможно, принесет пользу обоим.
Чешутся губы веером — стоит держать язык за зубами. Есть угроза ссор с родными или близкими. Лучше промолчать, чем вспылить и наломать дров. Утро вечера мудренее.
К чему чешутся губы у женщин?
Считается, если у женщины зачесались губы, то скоро их поцелуют. Обе губы — встреча с хорошим человеком, правый уголок — к приятным новостям, а левый — к неприятным. Разочарования ждут, если вы почесали губы посередине (в центре).
Некоторые астрологи предупреждают, что если девушка разболтает чей-то секрет или нагрубит кому-то, то зуд в губах может означать, что она ее ждут неприятности. К примеру, ее могут отчитать прилюдно или круг ее знакомых резко поредеет после скандала.
Какие приметы, если чешется верхняя или нижняя губа?
Чешется верхняя губа — большая вероятность поцелуев, особенно если запланировано свидание. Не исключены душевные беседы или приезд родственников, которые тоже будут целовать на радостях.
Нижняя губа — дружеский поцелуй, поцелуй от любимого или встреча с очень близким человеком из числа родных и близких.
Таким образом, примет, связанных с зудом губ, действительно много. Однако не стоит искать мистические причины, если ваши губы чешутся постоянно и выглядят болезненно (корки, покраснение, отечность, пузырьки, трещины в уголках рта