К чему чешется правый локоть?

Для наших предков зуд в теле служил не только признаком какого-либо заболевания, но и предзнаменованием будущих событий. При этом имело значение, какая именно часть тела чешется, у мужчины или женщины, в какое время суток или день недели это происходит.
Что означает зуд в правом локте?
Для древних людей левая сторона олицетворяла темные силы, а правая — светлые. Поэтому во многих трактовках зуд правого локтя связан с приятными событиями: радостью, сюрпризом, подарком.
Однако согласно некоторым источникам, правый локоть может чесаться к спору, ссоре или драке. Также считается, что зуд локтя может предвещать то, что человеку предстоит спать на чужой постели.
Существуют толкования этой приметы в зависимости от пола и семейного положения. В частности, если правый локоть чешется у незамужней девушки — это к свиданию, романтическим отношениям или даже свадьбе. Если зуд возник в дневное время, это может предвещать девушке приятный подарок.
Если локоть чешется у замужней дамы, это сулит трудности и неприятности в личной жизни или на работе. Согласно другой версии, зуд правого локтя предвещает женщине неприятное путешествие.
Молодому парню зуд правого локтя говорит о преградах и проблемах, а зрелому мужчине — о наличии завистников и тайных врагов. Другое толкование этой приметы для мужчин — попадание в ситуацию, которая раскроет с лучшей стороны.
Таким образом, примета про зуд правого локтя имеет очень много различных трактовок, которые порой противоречат друг другу. Также существуют объяснения этой приметы по времени суток или дням недели, что делает предсказание еще более неоднозначным.