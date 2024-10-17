К чему чешется левый глаз

Согласно поверьям, значение этой приметы зависит от пола человека. Для женщин зуд левого глаза может означать конфликты и ссоры, которые закончатся слезами. Возможно, ей предстоит пережить неприятный разговор или получить плохие новости. Однако не стоит отчаиваться: иногда это может означать избавление от негативных эмоций. Если зуд проявляется на нижнем веке, это может быть признаком пересудов о человеке.