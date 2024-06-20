К берегу Бостона прибило дрейфующую бутылку 1961 года с запиской

Недалеко от Бостона, у берегов Кейп-Кода, была обнаружена бутылка 1961 года с запиской. Исследователи предполагают, что она была одной из пяти, выпущенных более шестидесяти лет назад с западной стороны острова Макиас Сил, расположенного между США и Канадой.
Федеральное учреждение Fisheries and Oceans Canada, считает, что дрейфующая бутылка с запиской внутри использовалась для отслеживания поверхностных течений. Об этом свидетельствует и прилагающаяся записка, которая содержит обещание вознаграждения в размере 1 доллара в случае сообщения о местонахождении бутылки.
Начиная с 1922 года, ученые отслеживали поверхностные течения, сбрасывая бутылки в океан. Так, они пологались на то, что люди сообщат им, когда и где были найдены бутылки.
Кстати о бутылках, как думаете, превращает ли солнце воду в пластике в яд? На этот вопрос в отдельном материале уже ответил эксперт.
Кристина Корчанова