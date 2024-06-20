К берегу Бостона прибило дрейфующую бутылку 1961 года с запиской

Недалеко от Бостона, у берегов Кейп-Кода, была обнаружена бутылка 1961 года с запиской. Исследователи предполагают, что она была одной из пяти, выпущенных более шестидесяти лет назад с западной стороны острова Макиас Сил, расположенного между США и Канадой.